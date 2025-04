Maltrattata, con un orecchio tagliato e ferita nell’anima: chi cambierà la storia della cagnetta Lavender?

Abbandonata con un orecchio tagliato, i denti fratturati e in un evidente stato di malnutrizione. La storia della cagnetta Lavender commuove negli Stati Uniti e il suo caso diventa simbolo di tanti altri in cui gli animali vengono maltrattati e abbandonati.

Senza un orecchio, lo sguardo triste, il corpo fragile dopo gli abusi subiti. Sono tanti i cani che vengono maltrattati nel mondo e la storia della cagnolina Lavender è simbolo della vita orribile che tanti altri animali della sua specie subiscono a causa degli esseri umani.

Le foto di questa piccola molossa da alcuni giorni stanno girando sui Social Network americani dove il suo muso ha colpito molto persone che amano gli animali ma anche chi non tollera, semplicemente, che storie come questa possano accadere.

La sua storia è raccontata da un'associazione che si occupa di cani abbandonati, la Mohawk Hudson Humane Society che si trova vicino Albany nello Stato di New York. I volontari hanno pubblicato foto e video di Lavender per cercare supporto e donazioni a favore della ripresa della cagnetta affetta da gravi ferite che ha subito.

La persona con cui conviveva è un uomo di 31 anni, Basean Brooks, che per ora è indagato solo per aver abbandonato Lavender il 28 marzo e che presto sicuramente dovrà rispondere anche del reato di maltrattamento su animali, considerando quanto sono evidenti gli abusi subiti dalla cagna, soprattutto proprio sul viso su cui non svetta più un orecchio che le è stato intenzionalmente tagliato. Lavender presenta anche altre gravi ferite al viso e in diverse parti del corpo: ha i denti fratturati ed è in uno stato di evidente malnutrizione.

Dal verbale stilato dalla polizia risulta che l'uomo "ha portato Lavender nella zona di McClellan Street e Eastern Parkway a Schenectady e l'ha abbandonata mentre era ferita". "L'abbiamo chiamata Lavender e ora è sotto la nostra cura – spiegano i volontari – Questa dolce ‘ragazza' ha sofferto così tanto. Le manca un orecchio, ha ferite al viso e alla testa e denti fratturati, tra le altre ferite. Incredibilmente, però, mentre il nostro personale veterinario le prestava assistenza, Lavender è stata amichevole, gentile e amorevole. Ha ancora molta strada da fare, ma faremo tutto il possibile per garantire che riceva le cure di cui ha bisogno e possa continuare a vivere una vita felice e amata".

La cagnetta ora sta ricevendo le cure necessarie per le diverse infezioni alla pelle che ha e per le condizioni in cui sono le orecchie, oltre che per i danni ai denti e le cicatrici. Il dipartimento di polizia di Schenectady e gli ufficiali legali della società umanitaria stanno cercando qualsiasi informazione ulteriori da parte di chi possa testimoniare e raccontare cosa le è davvero accaduto in passato.