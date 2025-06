La villa dell’orrore: a Bugguggiate le forze dell’ordine liberano 104 Chihuahua segregati in una villa

104 Chihuahua prelevati da una villa in provincia di Varese. La proprietaria della casa li aveva abbandonati lì dopo essere stata ricoverata. Una situazione che andava avanti da molto tempo, segnalata anche da Striscia la notizia. I cani andranno in adozione, attualmente sono stati portati in diversi canili sul territorio provinciale.

Segregati in casa, pronti a essere messi sul mercato per essere venduti. Ben 107 cani, tutti di razza Chihuahua, sono stati sequestrati dall'Ats Insubria a Bugguggiate, in provincia di Varese. Erano detenuti dentro delle gabbie in una villa e il loro caso era stato oggetto di diversi servizi di Striscia la notizia. Le autorità, finalmente, non hanno potuto non ascoltare i guaiti che arrivavano dall'interno della casa in cui una donna faceva accoppiare dei soggetti adulti per far nascere cuccioli da vendere. E tutto ciò, ricordiamolo sempre, avviene puntualmente a seguito della costante richiesta da parte di chi cerca cani di taglia piccola per moda.

L'intervento è stato condotto in collaborazione con i Carabinieri, Polizia locale e con l'ausilio dei veterinari e reso noto dal sindaco Matteo Sambo. Gli animali attualmente sono stati "smistati" in diversi canili comunali su tutto il territorio provinciale. Ma questa storia ha radici antiche, ovvero la situazione che c'era in quella villa andava avanti da tempo. Solo quando però la proprietaria, già da tempo affetta da gravi problemi di salute, si era allontanata dall'abitazione per essere ricoverata, le persone hanno iniziato a segnalare i lamenti che arrivavano da parte degli animali abbandonati a se stessi.

La ricostruzione di quanto avveniva in quella casa che riportano i media locali e che anche nei servizi l'inviata di Striscia Chiara Sguaglia aveva raccontato descrive una situazione agghiacciante nella quale i cani ogni giorno erano costretti a rimanere. I Chihuahua sono stati ritrovati in condizioni tali che le accuse nei confronti della donna vanno dal maltrattamento alla detenzione, appunto, di animali in condizioni incompatibili alla loro natura e, non ultimo, l'abbandono. Tutti reati di cui ora dovrà rispondere, considerando pure che quello che aveva messo in atto era un vero e proprio allevamento clandestino.

I cani, una volta superate le visite veterinarie e soprattutto dopo che avranno affrontato le cure di cui hanno bisogno, saranno messi in adozione.