Maltempo in Lombardia, i volontari salvano 86 animali tra Cremona e Pavia

Sabato 19 aprile l’Unità d’Emergenza della Lav ha salvato 86 animali in Lombardia, a seguito dell'emergenza maltempo. A Pavia, 19 cani sono stati evacuati da una cascina allagata, mentre a Cremona sono stati messi in salvo cani, gatti e anche due maialini da un rifugio minacciato dal Po.

Nella giornata di sabato 19 aprile i volontari dell'Unità d'Emergenza della Lav hanno salvato 86 animali, intervenendo su due fronti critici in Lombardia colpiti dall’emergenza maltempo.

"Abbiamo dovuto operare in una situazione estremamente delicata ma, nonostante gli sforzi e le difficoltà, sapere che 86 vite ora sono al sicuro ci ripaga di tutto", sono le parole di Beatrice Rezzaghi, responsabile dell’Unità d'Emergenza Lav, operativa già da venerdì per l’allerta meteo nella regione. Nella giornata di sabato si è rivelato decisivo il soccorso coordinato dalle due squadre con l'aiuto dei Vigili del Fuoco.

A Pavia cani intrappolati dall'acqua

A Pavia, 19 cani sono stati evacuati da una cascina della zona Costa Carolina invasa dall’acqua. Gli animali erano rimasti intrappolati insieme alle loro due umane che, per non lasciarli soli e senza cure, si erano rifugiate al primo piano della struttura. Alcuni dei cani, infatti, sono disabili e quindi erano impossibilitati ad uscire.

Dopo un lungo presidio, gli animali sono stati tratti in salvo grazie all’intervento dei volontari di Lav Oltrepò Pavese, dell’Unità d’Emergenza LAV e con la collaborazione di altre associazioni del territorio.

Rifugio isolato nel Cremonese

A Cremona, l’Unità d'Emergenza della Lav è intervenuta in un piccolo rifugio situato in area golenale del Po, dove era stato emesso un ordine di evacuazione urgente. L'intervento ha coinvolto 5 cani, gatti, volatili, galline, anatre, oche, 2 pecore e 2 maialini vietnamiti, portati in salvo prima che il livello dell’acqua potesse rivelarsi pericoloso.

I due maialini sono stati portati in stallo in un ospedale veterinario nei pressi di Torino, dove poter essere accuditi prima di potersi ricongiungere con i loro umani, una volta superata l’emergenza. Il tutto si è svolto sotto attento controllo della ASL.

Il lavoro dei volontari però non si ferma: "Nelle prossime ore continueremo a monitorare la situazione, anche in vista di un peggioramento del meteo, e ci teniamo pronti a intervenire qualora ci fossero altri animali in difficoltà".