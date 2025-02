Le balene possono davvero ingoiare le persone (e poi sputarle vive)?

Le balene possono mangiare un essere umano?



Sabato scorso, nelle acque dello Stretto di Magellano, al largo della Patagonia cilena, Adrián Simancas e il suo kayak sono stati brevemente inghiottiti da una megattera, che ha immediatamente risputato il ragazzo, fortunatamente rimasto illeso. L'incidente è stato anche immortalato in un video girato dal padre e che ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando domande sulla possibilità che le balene possano effettivamente mangiare esseri umani.

"Pensavo di essere morto, che mi avesse inghiottito del tutto", ha detto il ragazzo ed quindi lecito domandarsi: ma una megattera o una balena in generale, può effettivamente mangiare o ingoiare un essere umano?

Come mangiano le balene, i cetacei con i fanoni

Megattere e balene sono cetacei misticeti e non hanno denti, ma fanoni che come pettini filtrano l’acqua



I cetacei si dividono in due grossi gruppi: i misticeti (le vere balene) e gli odontoceti (delfini, orche e altri cetacei con i denti). I misticeti, come le megattere, le balenottere azzurre e le balene grigie, mangiano filtrando l'acqua attraverso i fanoni, che sono un po' come degli enormi pettini che intrappolano krill, plancton e piccoli pesci: non hanno denti e non possono masticare. Hanno però delle bocche enormi, anche perché viste le dimensioni hanno bisogno di filtrare grandi quantità di acqua, che viene poi riespulsa fuori una volta che è stata filtrata.

Ogni specie ha diverse tecniche di alimentazione e alcune, come le megattere, spesso raccolgono l'acqua nuotano con la bocca spalancata verso la superficie, dove i piccoli pesci hanno meno possibilità di fuga. Quando accade, non è così raro che nell'enorme bocca ci finiscano non solo le sue piccole prede abituali, ma anche uccelli, foche, leoni marini e, come accaduto in questo caso, esseri umani. Non è infatti la prima volta: era già successo recentemente nel 2020 con due donne sempre in kayak e poi di nuovo nel 2021 con un pescatore di aragoste.

Cosa succede quando una balena inghiotte un essere umano e perché lo risputa fuori subito

Anche se hanno fauci enormi, l’esofago delle balene è molto stretto e non potrebbe mai passarci un essere umano



Ogni volta che accade, le persone vengono sempre risputate fuori sane e salve e tutte intere (per fortuna), sia perché i cetacei li hanno "inghiottiti" per sbaglio e non hanno neppure i denti per eventualmente ferirli, ma anche e soprattutto perché non potrebbero ingoiarli davvero oppure mangiarli, neppure se volessero. Nonostante la loro bocca sia enorme e possa contenere grandi volumi d'acqua e prede, l'esofago dei misticeti è sorprendentemente stretto, più o meno grande come una pallina da tennis.

Anche se può espandersi fino al 30% mentre mangiano, rimane quindi fisicamente impossibile per una balena inghiottire un essere umano intero. Megattere, altre balene e misticeti non sono quindi biologicamente attrezzate per mangiare un essere umano, anche per questo vengono sempre risputati fuori immediatamente. Sebbene l'idea di essere inghiottiti da una balena possa sembrare persino affascinante ed è presente in tanti racconti e leggende, le caratteristiche anatomiche e i comportamenti alimentari di questi cetacei rendono questa cosa impossibile.

Le balene rimangono animali enormi e potenzialmente pericolosi

Megattere e balene rimangono animali enormi e potenzialmente pericolosi



Naturalmente, questo non significa che non possano capitare incidenti o conseguenze anche peggiori. In generale, le balene non sono animali aggressivi verso gli esseri umani e la maggior parte delle specie è curiosa e gentile. Spesso si avvicinano anche a barche e subacquei incuriosite, ma rimangono comunque animali enormi. Urti, salti, colpi di pinna o di coda possono inevitabilmente capitare, per questo non bisognerebbe mai avvicinarsi troppo a una balena, né a nuoto né in barca.

Una megatterta di 30 tonnellate che colpisce una barca mentre salta fuori dall'acqua può fare molto male, così come un colpo di coda ricevuto per sbaglio perché ci si è avvicinati troppo. Per cui, anche se difficilmente qualcuno verrà mai inghiottito intero da una balena, bisogna sempre avere grande rispetto per questi giganti gentili, che rimangono in ogni caso animali selvatici imprevedibili. Per questa megattera, invece, afferrare Simancas è stato più che altro un fastidio, infatti lo ha subito espulso via. Si è trattato semplicemente di un errore.