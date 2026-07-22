Lancia il cane dal quarto piano, dramma in provincia di Catania: lo aveva già fatto con un altro animale

Betty Boop, una cagna meticcia, lotta tra la vita e la morte dopo essere stata lanciata dal quarto piano di un palazzo a San Giovanni La Punta in provincia di Catania. Salvata da un'attivista, è ricoverata in una clinica a Siracusa. Casi come questo riaccendono il dibattito sul "daspo cinofilo"

La cagna lanciata dal balcone in Sicilia



Betty Boop è una meticcia che sta lottando tra la vita e la morte, dopo che la sua persona di riferimento l'ha lanciata dal quarto piano di un palazzo in via Balatelle, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Recuperata in strada da un'attivista locale, Ilaria Fagotto che fa parte anche del partito Controcorrente, la cagna si trova ora in una clinica a Siracusa dove sarà sottoposta probabilmente a un intervento chirurgico qualora le sue condizioni attuali lo consentano.

La donna che ha compiuto il gesto, secondo quanto dichiarato dalla stessa attivista e rilanciato anche dal leader del partito Ismaele La Vardera, è la seconda volta che compie un atto del genere. “Già nel 2020 aveva fatto un altro gesto simile nei confronti di un altro animale – dichiara l'ex Iena a Kodami – Com'è stato possibile consentirle di riprendere un animale e di gettarlo dal suo appartamento al quarto piano? Presto presenteremo un esposto in procura”.

Intanto una denuncia è stata già depositata dal Partito animalista italiano e altre associazioni sicuramente si occuperanno del caso che ha come protagonista umana una persona che è stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio per quanto accaduto. Questa tragica vicenda riapre il fronte alla necessità che prenda forma sempre di più quello che viene comunemente chiamato "daspo cinofilo", ovvero la possibilità di rendere impossibile l'adozione o l'acquisto di animali da parte di chi ha compiuto atti crudeli e forme di maltrattamento nei loro confronti.