La vita in città del giovane leone marino Neil di 1000 kg: gioca e devasta, ma la Tasmania è innamorata di lui

Un esemplare di 1000 chili si aggira per le strade di una cittadina in Australia ed è tra gli animali più postati sui social al mondo attraverso video che lo mostrano compiere azioni che per gli esseri umani sono "atti vandalici" ma per lui sono in realtà comportamenti tipici della specie e vere e proprie attività ludiche.

"Neil… guarda che qualcuno ci vive qui!". E' la frase che un cittadino della Tasmania rivolge all'enorme leone marino che ha deciso di fermarsi a fare una siesta sul porticato della sua casa. Quell'enorme gigante marino, ben capace di camminare sulla terra ferma, non è un leone marino qualsiasi ma è l'esemplare di oltre mille chili che sta mettendo a soqquadro un'intera cittadina che è allo stesso tempo impaurita ma anche molto incuriosita dal suo comportamento.

Neil non guarda in faccia a nulla e, anzi, ama passeggiare per le strade abitate dagli umani. Ha una vera e propria passione per gli arredi stradali. Predilige infatti abbattere recinzioni, capovolgere i paletti stradali e schiantarsi anche contro le auto. Si tratta di quello che gli esperti considerano un comportamento ludico dovuto all'età giovane: Neil ha cinque anni, si presenta in città ogni anno, e replica gli atteggiamenti che avrebbe con i suoi conspecifici. Si tratta di attività ludiche, vere e proprie lotte basate sul gioco per questioni di ruoli e ranghi all'interno dei gruppi sociali. Ma Neil in quel "pezzo di terra" è praticamente solo, e anche la sua sola presenza in quell'area dell'Australia è considerata dagli etologi rara- Secondo gli esperti potrebbe essere dovuta al fatto che la madre sia sia trovata nella zona al momento del parto per inesperienza, considerando che la maggior parte della popolazione australiana viva sulle isole Macquarie e Heard, migliaia di chilometri più a sud.

Gli elefanti marini si radunano solitamente a migliaia su isole remote dell'Oceano Antartico ma ogni anno, circa una dozzina di questi esemplari finiscono sulle coste della Tasmania. Neil è nato nella penisola di Tasman nel 2020 e da allora torna nella stessa regione due volte all'anno, ogni volta più grande dell'anno passato: gli esemplari maschi di questa specie arrivano a pesare infatti fino a tre tonnellate e mezzo. La maggior parte degli elefanti marini ritorna nel luogo di nascita come ha fatto Neil e trascorre del tempo sulla terraferma per riposare, mutare il pelo e nutrirsi.

Il risultato, però, dal punto di vista degli umani è che Neil sta praticamente sconvolgendo la vita quotidiana nell'area che ha deciso essere sua quanto delle persone, cosa che però in generale sta scatenando un sentimento di simpatia nei suoi confronti. Sui social, infatti, abbondano video con le sortite del leone marino, come quella descritta a inizio pezzo oppure quelli in cui si vede l'animale interagire con gli oggetti in giro per la città.