La velocità di reazione di una mosca: il video che dimostra perché è così difficile acchiapparle

Screenshot da video di Rogue Physics



Chiunque abbia mai provato ad afferrare una mosca con le mani sa bene quanto sia difficile riuscire in questa impresa. Ma perché questi insetti sono così difficili da catturare? La risposta sta nella loro incredibile velocità di reazione e nel loro sistema visivo unico. Un famoso video pubblicato qualche anno fa dal canale YouTube Rogue Physics dimostra con un esperimento molto eloquente quanto siano reattivi questi ditteri.

Nel filmato in slow motion, una freccia viene scagliata contro un'arancia su cui si trova posata una mosca. Nonostante la velocità del dardo, l'insetto riesce però a volare via senza troppa fatica appena un istante prima che il frutto venga spazzato via e che la freccia termini la sua corsa. Una scena che sembra quasi irreale, ma che dimostra senza troppi giri di parole ciò che gli entomologi e gli scienziati sanno molto bene da tempo: le mosche hanno tempi di reazione impressionanti. Ma quali sono i loro segreti?

L'incredibile reattività delle mosche: 12 volte più veloci degli umani

L'incredibile velocità di reazione di questi insetti non è solo materia per video virali, ma è stata oggetto di tantissimi studi scientifici approfonditi e anche molto particolari. Già nel 1950, il ricercatore Carl M. Herget condusse un esperimento molto particolare per misurare il tempo di reazione della comune mosca domestica (Musca domestica): colpire con un proiettile la superficie su cui era posato l'insetto e osservare e misurare il suo comportamento. Si tratta dell'esperimento che ispirato gli autori del video con freccia e arancia.

Il risultato fu sorprendente: nel momento in cui la mosca iniziava a cadere brevemente nel vuoto per effetto della gravità, le servivano appena 21 millisecondi per distendere le ali e prendere il volo. Per mettere in prospettiva questo dato, basti pensare che questo tempo di reazione è oltre 12 volte più rapido di quello di un essere umano. In pratica, mentre noi stiamo ancora elaborando l'informazione, la mosca ha già preso il volo e si è messa in salvo. Nel video dell'arancia, invece, la mosca impiega addirittura appena 8,3 millisecondi.

Il segreto delle mosche il loro sistema visivo eccezionale: come funziona

Le mosche hanno occhi composti enormi, formati da migliaia di singole unità chiamate ommatidi



Ma se pensiamo che il merito di questa rapidità stia tutto nella velocità delle ali, ci sbagliamo di grosso. Il vero segreto delle mosche risiede nei loro occhi. Questi insetti possiedono due enormi occhi composti, così chiamati perché formati da migliaia di minuscoli elementi più piccoli ed esagonali chiamati ommatidi. Sono molto più grandi in relazione alle dimensioni rispetto a molti altri insetti e la loro struttura permette una visione panoramica di quasi 360 gradi, il che significa che una mosca può vedere in ogni direzione contemporaneamente.

Ma la cosa più incredibile è che le mosche percepiscono il mondo intorno a loro in modo molto diverso da noi: con i loro grandi occhi composti possono catturare un numero di immagini al secondo molto superiore a quello umano. Questo significa che una mosca ha una percezione del tempo rallentata, come se vedesse tutto in slow motion. Ecco perché, mentre noi proviamo solo ad avvicinare la mano per afferrarla, gli ommatidi percepiscono subito anche il minimo movimento e così lei ha tutto il tempo di volare via e mettersi in salvo.