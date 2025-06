Due cani in casa rompono un muro, il video virale e il commento: “Che carini, stanno giocando”. Ma le cose non stanno così

Le immagini virali due cani che sono in casa da soli e nell'interazione sfondano il muro del salotto hanno creato molto divertimento su TikTok nelle reazioni di chi guarda. La scena è decisamente esilarante, ma proviamo a interpretare il comportamento di entrambi con un occhio non umano e così potremmo scoprire che tutto è dovuto a un motivo in particolare...

Le immagini sono diventate virali su TikTok e decisamente fanno sorridere. Si vedono due cani che vivono insieme e che sembrano stiano giocando e divertendosi talmente tanto che uno rompe il muro del salotto dove si trovano e entrambi, rendendosi conto del danno fatto, reagiscono come se non volessero prendersene "la colpa".

A occhio umano questa è l'interpretazione del video che vedete in alto. Ci sono due cani, un simil Rottweiller che pensiamo sia una femmina, e un simil Pitbull sicuramente conviventi da tempo che si trovano in questa situazione: da soli in casa e nel mezzo di un'interazione. La maggior parte delle persone che hanno commentato questo video hanno avuto come reazione quella di sorridere, e non c'è dubbio che la scena effettivamente è divertente ad essere guardata, partendo dall'idea però che i due individui stanno appunto giocando e interpretando le reazioni differenti dei due cani come due espressioni diverse del "senso di colpa" che provano per aver causato un danno. C'è chi ritiene, infatti, che la cagna nera si allontani dal buco perché si è resa conto di quello che ha fatto e "non vuole ammettere la colpa" e chi si concentra sulla reazione dell'altro che rimane "allibito" da quanto accaduto e il suo comportamento viene tradotto come un "sei stata tu eh, io non c'entro nulla".

Proviamo invece a vedere queste immagini con un taglio etologico, ovvero provando a ipotizzare dal punto di vista del comportamento canino cosa fanno entrambi sia nella prima fase, ovvero nell'interazione, che dopo l'avvenuto "danno". I due cani, in realtà, non stanno giocando. O meglio, la femmina ha un gran desiderio di coinvolgere il suo convivente a quattro zampe in un'attività che può essere anche ludica dal suo punto di vista, ma ha un'irruenza tale che da subito il Pit la ferma, le dà un bello stop come per dire, appunto, "ehi, vacci più piano". E il cane bianco lo fa anche una seconda volta: ci prova in tutti i modi a far capire all'altra che deve abbassare l'intensità. A dimostrazione del fatto che la cagna nera non ha una grande esperienza nel relazionarsi, pensiamo possa trattarsi di un soggetto giovane, ecco che presa dall'impeto e dall'entusiasmo – tutta scoordinata – va contro il muro con una forza tale da sfondarlo.

Ma cosa crea davvero sorpresa in entrambi gli animali? Non certo il "senso di colpa": se drizzano le orecchie e si sta molto attenti non solo alla comunicazione corporea e vocale tra i due, si può sentire che dall'altro lato del muro arriva un suono che probabilmente è un abbaio. Ebbene sì: lì dietro, nella casa accanto, ci deve essere un altro quattro zampe che a sua volta esprime come minimo un parere su quanto sta succedendo. In un primo momento infatti la nera ritorna dal Pit ma ecco che entrambi rivolgono l'attenzione davvero al buco per la prima volta e poi la femmina si avvicina incuriosita ma anche impaurita, tanto da fare pure un inchino per stemperare la tensione, al punto in cui il muro si è rotto.

Risultato finale? Il Pit, che è un cane che ha già dimostrato la sua solidità caratteriale nel gestire l'invasione fisica della sua convivente, rimane sul posto e osserva la scena e la reazione della nera, lì sì quasi a voler dire "ma con chi sono capitato…". Quest'ultima, invece, si defila decisamente preoccupata non per il danno causato ma per una situazione in cui non sa cosa fare e, "la fuga" rimane una delle diverse strategie che un cane può mettere in atto di fronte a un problema.