Ita Airways avvia il servizio “Large Dog On Board”: dal 3 agosto in cabina i cani di taglia grande

E alla fine la rivoluzione è davvero arrivata: Ita Airways ha avviato il servizio "Large Dog On Board", ovvero la possibilità di portare cani di taglia medio-grande in cabina. Proprio a inizio luglio scrivevamo della impossibilità ancora di far accedere gli animali sugli aerei accanto alle loro persone di riferimento, dopo i proclami in pompa magna a seguito dei due voli sperimentali che erano stati operati proprio dalla compagnia di bandiera e anche da un altro vettore, Aero Italy. E' l'ex Alitalia, ora, a mantenere le promesse e a rendere noto che dal 3 agosto le persone che hanno un cane non di taglia piccola potranno farlo viaggiare accanto a sé e non in stiva.

Secondo quanto comunicato dall'azienda si inizia con una "prima fase": il servizio sarà attivo su solo alcuni voli nazionali e per pochi cani, in base a quanto stabilito dall'autorizzazione concessa da Enac. Potranno così accedere a bordo massimo due cani di grossa taglia, di cui uno fino a 30 chili in classe Business e un altro fino a 15 chili in Economy. Nei primi due mesi, i cani di taglia standard (con peso fino a 10 kg) a bordo saranno massimo due (solo in classe Economy e ad almeno otto file di distanza dai cani di grossa taglia). In seguito, i cani di taglia standard aumenteranno fino a quattro. Ita Airways ha in programma l'ampliamento del servizio sui voli nazionali e l'estensione dello stesso ai voli internazionali, "compatibilmente con la progressiva revisione dei limiti e delle procedure da parte degli enti regolatori competenti".

Per informazioni e per prenotare i voli disponibili bisogna rivolgersi al Customer Information Assistance Office (Ciao) della Compagnia, con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data del volo. Per quanto riguarda i costi, non ci sono riferimenti sul sito ufficiale della compagnia e su Kodami avevamo fatto una valutazione in base a ciò che emergeva ma rispetto al prezzo da pagare per i cani in stiva. Le tariffe, in ogni caso, cambiano a seconda delle compagnie, nonché in base alla durata della tratta.

"Con il lancio del servizio Ita Airways sta compiendo un passo concreto verso un modo di viaggiare sempre più attento alle esigenze dei suoi passeggeri – ha dichiarato Joerg Eberhart, ceo e direttore Generale di Ita – Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti, e collaborato con Enac che ringrazio, per permettere loro di viaggiare con i loro amici a quattro zampe, evitando la separazione e rendendo l'esperienza di volo più confortevole per tutta la famiglia. Questo risultato conferma il nostro impegno a promuovere viaggi aerei innovativi e responsabili che combinino assistenza al cliente, benessere dei cani e piena conformita' ai requisiti di sicurezza".

Come abbiamo sempre fatto su Kodami, ricordiamo alle persone di riferimento di valutare sempre se sia il caso o meno di far viaggiare il proprio cane in aereo, nella considerazione dell'individualità di ogni animale e della sua capacità o meno di adeguarsi a spazi ristretti e a condizioni ambientali non particolarmente adatte alla sua natura. E' sicuramente importante non separarsi dal proprio compagno a quattro zampe ma ogni volta lo è altrettanto considerare l'effettiva esigenza e ragionare in base alle necessità di entrambi, non solo le proprie.