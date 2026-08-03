In viaggio in macchina con un cane a bordo: quali sono le regole da rispettare

Viaggiare con il cane in auto richiede il rispetto di regole precise: kennel, cintura o divisorio garantiscono sicurezza e conformità al Codice della Strada. Chi non segue le norme rischia sanzioni che vanno dagli 87 ai 344 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

Sulle autostrade italiane la polizia è tenuta a verificare anche il regolare trasporto privato a bordo delle automobili degli animali di famiglia. In particolare, bisogna conoscere bene le regole se si ha un cane onde evitare di incedere in una sanzione amministrativa.

Il punto di riferimento è il Codice della Strada che prevede all'articolo 169 che "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri".

Cosa dice la legge del trasporto a bordo di uno o più cani

In buona sostanza quando si viaggia con un solo cane a bordo deve essere posizionato o all'interno di un kennel o fatto salire nel vano posteriore, dopo aver provveduto a mettere una barriera di protezione che lo separa dal lato in cui si trova il guidatore nel veicolo. Il cane va anche assicurato alle cinture di sicurezza, con appositi agganci che si trovano in commercio proprio per il trasporto in macchina. In presenza di più animali la legge impone la presenza di più "contenitori" e esclude che i cani possano essere lasciati liberi. Altra possibilità che si ha se si viaggia con due cani è di poterli tenere nel vano portabagagli, qualora le dimensioni della macchina consentano il mantenimento del loro benessere, e comunque separati da una barriera. Pena a carico dei trasgressori che non seguono queste indicazioni è una multa che può variare tra gli 87 e i 344 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

A cosa pensare prima delle partenze in macchina

Da un punto di vista legale queste sono le prassi da seguire, ma quando si viaggia con un cane al seguito ci sono altri aspetti di cui bisogna tenere conto, in primis quello di garantire il suo benessere psicofisico. Nel caso in cui si parta per la prima volta insieme al proprio cane, è bene ad esempio aver prima effettuato delle prove. Ci sono percorsi di educazione che si fanno insieme a dog trainer professionisti che aiutano proprio per l‘abituazione alla macchina nel caso di animali che patiscono l'approccio con il veicolo. Il motivo per cui avviene può dipendere da diverse ragioni, come nel caso di una paura legata alla dimensione prettamente psicologica rispetto al fatto di dover stare in uno spazio comunque limitato e per molto tempo come in caso di viaggi per le ferie. Oppure bisogna considerare eventuali problemi di salute: ci sono cani che non sopportano il movimento su ruote, avvertendo un malessere che provoca nausea e dispnea.

Altro elemento fondamentale è badare al benessere durante il viaggio, che sia per lunghe tratte o anche per movimenti quotidiani in città. Semplicemente, avere sempre con sé una ciotola per l'acqua è fondamentale e in caso di viaggi è bene fermarsi ogni due ore massimo per far fare una passeggiata al cane e permettergli da espletare i suoi bisogni.