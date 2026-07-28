In Inghilterra 70 milioni di euro saranno investiti per proteggere 364 specie in via di estinzione

Il governo britannico ha deciso di investire 70 milioni di euro per salvare 364 specie a rischio in Inghilterra. Il piano strutturato per finanziare 130 progetti volti al ripristino dell'habitat, alla tutela della biodiversità e per promuovere un'agricoltura sostenibile.

Natural England è l'ente pubblico ufficiale del governo britannico che si occupa di proteggere l'ambiente naturale, gestire le riserve naturali e promuovere la biodiversità. Da questo dipartimento saranno investiti 70 milioni di euro per proteggere 364 specie in via di estinzione: si tratta del del più grande investimento mai realizzato per il recupero della fauna selvatica inglese.

L'annuncio è stato dato nell'ambito dell'iniziativa governativa "Wild Again: Restoring England's Wildlife" ("Di nuovo selvaggi: ripristinare la fauna selvatica inglese") per invertire la tendenza negativa a favore della fauna selvatica inglese. Le specie minacciate sono appunto tantissime, tra cui la farfalla coda di rondine e il gambero di fiume dalle chele bianche (Austropotamobius pallipes).

L'investimento pari a 60 milioni di sterline è finalizzato al recupero di piante, animali e funghi minacciati nel paese, a sostegno di 130 progetti in tutta l'Inghilterra. Oltre a proteggere le specie identificate, infatti, l'iniziativa mira alla protezione di interi ecosistemi e promuove anche un'agricoltura più sostenibile, preservando gli impollinatori e gli habitat naturali. Il programma si avvale di interventi mirati con l'utilizzo di un approccio scientifico e di strumenti innovativi, tra cui il DNA ambientale e i cani da ricerca, per localizzare specie rare come l'orchidea fantasma.

Tra le 364 specie minacciate ci sono uccelli, coleotteri, falene, mammiferi, ragni, lumache, squali, cavallucci marini: animali di ogni tipologia che nel corso del tempo hanno perso sempre di più la possibilità di vivere e proliferare nel loro habitat a causa soprattutto degli interventi umani dal disboscamento alla pesca intensiva.

"Quasi una specie su sei in Gran Bretagna è minacciata di estinzione e questo governo sta intervenendo per invertire questa tendenza – ha dichiarato la ministra dell'Ambiente Emma Reynolds – Attraverso il più grande investimento mai realizzato per il recupero delle specie, stiamo sostenendo progetti in tutto il paese per proteggere la fauna selvatica minacciata, ripristinare gli habitat e garantire il futuro di alcune delle specie più iconiche dell'Inghilterra".

Il programma si affianca al più ampio sostegno governativo agli agricoltori, che comprende il più grande budget per l'agricoltura ecosostenibile della storia, con 11,8 miliardi di sterline da investire nel corso di questa legislatura.