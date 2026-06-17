Quasi 4 milioni di animali liberati in Turchia: il programma di re introduzione in natura per preservare la biodiversità

Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nel 2025 la Turchia ha rilasciato oltre 3,7 milioni di animali nei loro habitat naturali, nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare le popolazioni di fauna selvatica e sostenere la conservazione degli ecosistemi.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste della Turchia ha reso noto che nel 2025 sono stati rilasciati oltre 3,7 milioni di animali nei loro habitat naturali, nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare le popolazioni di fauna selvatica e sostenere la conservazione degli ecosistemi.

E' un programma che va avanti da molti anni, in realtà, al fine proprio di ripopolare l'ecosistema e garantire maggiore prosperità a diverse tipologie di animali. In particolare sono stati re introdotti in natura un totale di 3.745.402 animali, tra cui 45.250 uccelli selvatici, 152 mammiferi selvatici e 3,7 milioni di trote. Il motivo per cui queste ultime rappresentano gli animali rimessi nelle acque turche con maggiore numero di esemplari è perché hanno il "compito" di supportare gli ecosistemi acquatici e preservare la biodiversità nelle acque interne.

Tra il 2001 e il 2025 la Turchia ha reintrodotto nel proprio ambiente naturale oltre 51,1 milioni di animali. La cifra comprende 1,48 milioni di uccelli selvatici, 2.421 mammiferi selvatici e 49,6 milioni di trote.

Secondo quanto riportano i media locali, il rilascio di uccelli selvatici ad esempio ha contribuito a rafforzare le popolazioni naturali, mentre i programmi di reintroduzione dei mammiferi hanno sostenuto gli sforzi in corso per la conservazione delle specie. La re immissione in natura è stata fatta nell'ambito di piani d'azione per la protezione delle specie, programmi di riproduzione della fauna selvatica e iniziative di ripristino degli habitat, finalizzate a migliorare la biodiversità in tutto il paese.

La Turchia conta attualmente 85 aree di sviluppo faunistico che coprono oltre 1,17 milioni di ettari e 690 aree protette, tra cui parchi nazionali, parchi naturali, siti di conservazione della natura, aree di sviluppo della fauna selvatica e zone umide riconosciute a livello internazionale. I dati sulla biodiversità vengono raccolti e archiviati nel database nazionale sulla biodiversità "Noah's Ark", che fornisce un monitoraggio a lungo termine e informazioni dettagliate sulla distribuzione delle specie e sullo stato di conservazione in tutto il paese.