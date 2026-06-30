Il video dell’orso grizzly che punta una donna e il suo cane in Canada: la lucidità di lei evita il peggio

La donna e il suo cane si sono trovati faccia a faccia con l’orso. Immagini via X



Una passeggiata in natura con il proprio cane si è trasformata in un'esperienza da incubo per una donna in Alberta, in Canada, che si è trovata faccia a faccia con un orso grizzly. L'episodio è avvenuto lo scorso 24 giugno in un campeggio ed è stato ripreso dalla stessa donna in un video diventato virale e che mostra i momenti di grande tensione vissuti dalla protagonista e dal suo compagno a quattro zampe.

Secondo quanto raccontato dalla donna, di nome Jessie, lei era appena uscita dalla propria tenda con una tazza di caffè in mano per portare a spasso il suo cane Skoki lungo un vialetto sterrato, quando si è ritrovata improvvisamente davanti il grande plantigrado. Nelle immagini si vede infatti il grosso grizzly avvicinarsi e girare più volte attorno alla donna e al cane, mentre lei cerca di tenerlo a distanza urlando con forza.

"Ero terrorizzata, completamente confusa e non sapevo quale fosse la mossa giusta da fare", ha raccontato dopo l'accaduto. A un certo punto Jessie ha anche lanciato la tazza di caffè lontano da sé. L'orso si è fermato per un istante a ispezionarla e la donna ha approfittato di quel momento per allontanarsi. Poco dopo, però, voltandosi si è accorta che il grizzly aveva ripreso a seguirla. Fortunatamente è riuscita a raggiungere un luogo sicuro insieme al suo cane, senza conseguenze.

Per quanto comprensibilmente spaventata e in stato di forte stress, la donna ha comunque messo in atto diversi comportamenti considerati appropriati durante un incontro ravvicinato con un orso. Non è fuggita immediatamente dando le spalle all'animale, un gesto che potrebbe stimolare l’inseguimento di un grande predatore. Ha invece tenuto per quanto possibile la posizione, cercato di intimidirlo e allontanarlo urlando.

Ha anche mantenuto il cane sempre vicino a sé e anche questo dettaglio è importante: Skoki era per fortuna al guinzaglio, evitando così che potesse correre verso l'orso e rendere ancora più pericolosa la situazione.

Il comportamento della donna è servito a evitare il peggio e a tenere l’orso a distanza



Nei territori del Nord America frequentati dai grizzly, gli esperti raccomandano inoltre di portare sempre con sé uno spray anti orso, uno speciale spray a base di capsaicina pensato proprio per scoraggiare un eventuale attacco senza causare danni all'animale. Jessie non ne aveva uno, ma in molti casi questo dispositivo rappresenta il mezzo di difesa più efficace per escursionisti e campeggiatori per evitare incidenti con i grandi grizzly.

Gli incontri con gli orsi restano comunque eventi rari, ma possono naturalmente verificarsi nelle aree frequentate da questi animali. Per questo motivo è importante informarsi prima di entrare nel loro habitat, tenere i cani sempre al guinzaglio, evitare di sorprendere un orso a distanza ravvicinata o lasciare cibo incustodito. Conoscere il comportamento corretto da tenere può davvero fare la differenza e contribuire a evitare che un incontro spaventoso si trasformi in un drammatico incidente.