Il video del gattino che “saluta” tutti ed è triste se nessuno lo ricambia: ecco cosa vuole (davvero) fare

Un tenero gattino bianco che saluta i suoi amici gatti senza essere ricambiato, e per questo è molto triste. Si tratta del video virale sui social, dove ha raccolto milioni di like.

Le immagini mostrano il gattino alzare la zampa anteriore destra ogni volta che un altro gatto gli passa vicino. Gli altri, individui, tutti adulti, però lo ignorano e alla fine il gattino abbassa il muso, apparentemente triste.

Grazie a questi brevi fotogrammi moltissimi utenti si sono appassionati al tenero gattino che sembra cercare l'attenzione dei suoi conspecifici ma senza successo. In realtà quello che vediamo non è un tentativo di "salutare" gli altri gatti di casa, anche se la ricerca di interazione c'entra. Lo spiega l'esperta in relazione uomo-gatto Sonia Campa: «Il saluto è una percezione della nostra specie. Tuttavia, il gattino sta cercando di interagire con gli altri, anche se non come ci aspettiamo».

L'esperta: «Comportamento frainteso»

Gli animali e gli esseri umani hanno codici di comportamento e linguaggio molto diversi tra loro. Rispetto a noi, animali come cani e gatti per comunicare non utilizzano il linguaggio verbale, ma il corpo. Gesti e posture che per noi non significano niente per gli animali hanno invece significati molto precisi, e saperli leggere ci permettere di avvicinarci a loro senza umanizzarli.

«Quello che vediamo è un gattino molto giovane e inesperto – spiega Campa – vorrebbe agire nel suo ambiente, ma non sa ancora bene come e quindi si limita a stare seduto. Per noi l'effetto è di un tentativo di saluto perché noi esseri umani lo associamo al gesto di alzare il braccio, però dal punto di vista del gatto si tratta di un'altra cosa, tipica dei felini domestici, e ha a che fare coll'intenzione giocosa, oppure predatoria».

L'interazione del gatto: predatoria ma inesperta

Per l'esperta, quindi, il gesto si iscrive perfettamente nel codice linguistico di un giovane gatto che ancora non ha confidenza con l'ambiente. «L'atto di alzare la zampa è una risposta automatica e istintiva per i gatti che desiderano interagire con l'ambiente che li circonda – prosegue l'esperta – Questa interazione può sia essere di tipo sociale, oppure può essere di tipo giocoso o predatorio. Questo aspetto si nota particolarmente quando il gattino si gira per provare a colpire la coda del gatto che gli sta alle spalle».

Letto così, il gesto micio assume tutto un'altro significato: «In questo caso il gattino probabilmente sta immaginando una preda al posto della coda, e cerca di colpirla con una chiara un'intenzione predatoria ma non molto convinta a causa dell'inesperienza».