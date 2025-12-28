Il gatto Anacleto sopravvive a un lavaggio in lavatrice il giorno di Natale: “Ho visto la coda dall’oblò”

Il gatto Anacleto è finito per sbaglio nella lavatrice in funzione la Vigilia di Natale ma è miracolosamente riuscito a sopravvivere. E' successo in provincia di Varese.

In Provincia di Varese il gatto Anacleto è sopravvissuto a un giro in lavatrice



Se i gatti hanno davvero 7 vite, allora ad Anacleto ne sono rimaste solo 6. Durante la Vigilia di Natale il micio si è infilato nella lavatrice durante un momento di distrazione della sua umana, e a causa dello stress delle festività nessuno si è accorto che il lavaggio era partito. Solo quando la donna ha cercato il gatto senza trovarlo ha notato la coda che girava vorticosamente nel cestello si è resa conto di quello che era successo.

Anacleto, molto provato ma ancora vivo, è stato portato subito dal suo veterinario di fiducia, Mario, che è riuscito a salvarlo. Questo miracolo di Natale decisamente sui generis arriva Induno Olona, in provincia di Varese, e a raccontarla è la testata locale Varese News.

Come ha fatto il gatto Anacleto a sopravvivere a un lavaggio in lavatrice

Quando la sua umana ha capito che Anacleto era rimasto nella lavatrice in funzione ha subito spento l'elettrodomestico e chiamato il figlio che si trovava a casa con lei in quel momento. Insieme hanno constatato che il micio era ancora vivo, ma le sue condizioni erano decisamente gravi.

La donna ha quindi contattato il veterinario di fiducia che è subito corso a casa per aiutarli. Dopo aver dato le indicazioni per il primo soccorso il dottor Mario è arrivato nella casa, dove ha trovato il micio in ipotermia a causa dell'acqua fredda nella quale era stato immerso.

A quel punto la missione della famiglia era solo una: tenere Anacleto al caldo per tentare di alzare la temperatura corporea. Finalmente, alle 4 del mattino, la temperatura è tornata normale, e la sua famiglia è riuscita a tirare un primo sospiro di sollievo. Il secondo è arrivato qualche giorno dopo quando il micio ha superato lo choc e ha ricominciato a mangiare.

Perché il gatto Anacleto si è infilato nella lavatrice

Non è un caso che Anacleto si sia infilato nel cestello della lavatrice mentre c'erano anche un po' di vestiti a nasconderlo. Si tratta di uno dei pericoli più sottovalutati delle nostre case. I gatti amano i luoghi caldi e bui, e il cestello della lavatrice può rivelarsi un nascondiglio irresistibile anche per la presenza dei vestiti usati impregnati dell'odore rassicurante dell'umano di riferimento.

Per questo, prima di avviare l'elettrodomestico è sempre bene controllare che il gatto non vi abbia trovato rifugio, così come è preferibile tenere sempre lo sportello ben chiuso, anche quando non è in funzione.

Una storia simile era accaduta anche in Australia, dove il gatto Pablo è riuscito a sopravvivere a un lavaggio in lavatrice e anche a una centrifuga da 3mila giri, anche se con qualche ossa rotta.