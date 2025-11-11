Gli sparano una cerbottana lunga 13 centimetri nel cuore: il gatto Lucky lotta tra la vita e la morte

Nel Wyoming, un gatto randagio è sopravvissuto dopo essere stato colpito da un proiettile e trafitto da una cerbottana che gli ha lesionato il cuore. Salvato dai volontari che seguivano la sua colonia felina, il micio è stato operato d’urgenza e ora lotta tra la vita e la morte. Ma la sua voglia di vivere sorprende i volontari ogni giorno.

Il povero gatto trafitto da una cerbottana



Trafitto da una cerbottana e finito da una colpo di pistola. È questa la terribile scoperta fatta di veterinari che hanno prestato soccorso a un gattino libero della contea di Platte, nel Wyoming. Il micio è stato trovato mentre era privo di sensi da una giovane di nome Linda Fabian che invece di ignorarlo ha subito contattato i soccorsi.

Una volta portato dal veterinario e sottoposto agli esami le radiografie hanno evidenziato un proiettile nella spalla e una cerbottana lunga 13 centimetri che gli aveva lesionato il cuore, mancando di poco i polmoni.

La storia del gatto Lucky

Fabian conosceva bene i gatti della colonia felina della contea di Platte, e anche il piccolo Lucky non sfuggiva al suo sguardo attento, complice un carattere decisamente vivace comune tra i gatti rossi e tigrati come lui. Qualcosa però quel giorno di ottobre non andava. Lucky era apatico, e se ne stava accasciato in disparte, lontano da tutti. Anche se si tratta di un gatto molto indipendente Fabian si è avvicinata a lui per capire cosa non andasse, notando il segno di una ferita, apparentemente poco profonda e non sanguinante, all'altezza della spalla. La situazione non sembrava particolarmemte grave, tanto che Lucky infastidito da tutte quelle attenzioni si era alzato sulle zampe e aveva iniziato a zoppicare via.

Fabian però ormai era insospettita e con l'aiuto di Megan Luszczynski, dell'associazione locale di tutela animale Critters Inc., era riuscita a catturarlo per portarlo dal veterinario. Una volta nello studio, il micio era stato sedato e visitato. A questo punto il veterinario e le volontarie fanno una scoperta che nessuno poteva neanche immaginare: qualcuno si era divertito a sparare al micio prima con un colpo di pistola, e poi con una cerbottana, una sorta di freccia che può essere sparata senza usare l'arco. La cerbottana era di metallo e misurava ben 13 centimetri, e come si vede nelle radiografie condivise sulla pagina dell'associazione aveva raggiunto il cuore sfiorando i polmoni.

Quella che sembrava una piccola lesione non grave si era rivelata una ferita mortale. Lucky sta ancora lottando tra la vita e la morte.

Il futuro di Lucky: "La sua voglia di vivere è straordinaria"

Lucky è stato immediatamente sottoposto a intervento, ma sin dall'inizio era chiaro che a causa della cerbottana nel cuore le possibilità di sopravvivenza erano estremamente scarse. Già le probabilità di sopravvivere all'intervento erano bassissime, ma ha superato anche questo, e iniziato la convalescenza.

"Lo abbiamo ricucito e lo abbiamo messo subito nella camera termica per aiutarlo a recuperare la temperatura e i sensi. Probabilmente era solo la seconda volta nella sua vita che veniva toccato da mani umane in modo gentile", raccontano gli attivisti su Facebook.

Durante l'intervento è emerso che gli abusi erano peggiori di quelli che persino le radiografie lasciavano presagire: "Non solo questo oggetto era stato conficcato con forza nel corpo del gatto con l'intenzione di ucciderlo, ma gli aveva anche rotto le costole, e abbiamo anche trovato un proiettile nella zona della spalla che non poteva essere rimosso, quindi era più sicuro lasciarlo dov'era".

"Con nostra grande sorpresa, il micio non solo ce l'ha fatta, ma quando abbiamo lasciato la clinica era già seduto e voleva mangiare. Ovviamente resterà con noi qui a Critters Inc per un paio di settimane di convalescenza. Non è ancora fuori pericolo, ma la sua voglia di vivere è straordinaria".