Il drone cattura uno dei pesci più rari e minacciati del pianeta: un gigantesco pesce chitarra

Lungo la costa occidentale dell'Australia un drone ha catturato uno degli animali più rari e minacciati dei nostri mari: un gigantesco pesce chitarra o pesce cuneo, ripreso mentre si muoveva lentamente sul fondale, seguito da un piccolo corteo di pesci più piccoli. A immortalare la scena è stato il videomaker naturalista Jake Mason, che durante un'uscita in mare ha notato una forma insolita dall'alto. "Questa è probabilmente la cosa più bella che abbia mai visto mentre volavo con il mio drone in cerca di fauna selvatica", ha raccontato in un post nel 2024.

Inizialmente, Mason non sapeva bene cosa fosse quella massa che si muoveva in acqua poi, osservando meglio, ha capito che si trattava di una vera e propria "scorta" di giovani caranghi, forse accompagnati anche da qualche pesce remora, che seguivano un pesce decisamente più grane e dalla sagoma inconfondibile: un pesce chitarra gigante o pesce cuneo, per via della forma appuntita del "muso". Si tratta di un piccolo gruppo di pesci cartilaginei molto rari, imparentati con i pesci sega, e che ricordano vagamente una via di mezzo tra una razza e uno squalo.

Il protagonista del video potrebbe essere Rhynchobatus djiddensis, conosciuto in inglese come pesce cuneo bianco a macchie, ma l'identificazione esatta rimane dubbia. La sette specie appartenenti al genere Rhynchobatus, infatti, sono tutte molto simile tra loro e difficile da distinguere. Un'altra possibilità, per esempio, è che si tratti del pesce chitarra R. australiae, più uniforme nel colore e con meno macchie bianche sul dorso.

I peschi cuneo sono animali molto rari e quasi tutti a un passo dall’estinzione



Ma nonostante i dubbi sull'identificazione tra le due possibili specie, entrambi questi animali condividono un destino comune abbastanza tragico. Tutti e due sono classificati come "In pericolo critico" di estinzione nella Lista Rossa dell'IUCN. Questi pesci, come tante altre specie di squali e razze a loro imparentati, sono infatti minacciati dalla pesca intensiva, in particolare per il commercio delle pinne di squalo, ma anche a causa della cattura accidentale nelle reti da traino e da posta, il cosiddetto bycatch.

Per il resto, sappiamo molto poco sulla vita di questi misteriosi pesci cartilaginei, diffusi quasi tutti nell'Indo -Pacifico tropicale e subtropicale e con una sola specie nell'Atlantico. Il video girato da Mason non è quindi solo una strana curiosità marina, ma anche un importante promemoria del valore che possono avere le immagini catturate da videomaker e fotografi. Documentare animali così rari e minacciati, senza interferire con loro, permette non solo di meravigliarsi della biodiversità marina, ma anche di raccontarne la fragilità e la necessità di tutelare queste specie.