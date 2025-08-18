“Il cuore lo sa”: un cane può davvero riconoscere una persona che ha ricevuto l’organo del suo umano?

In una scena del film argentino uscito a giugno su Netflix "Il cuore lo sa" si vede l'incontro tra un cane e una persona cui è stato trapiantato il cuore dell'umano di riferimento e si lascia intendere che l'animale sappia che nello sconosciuto batte l'organo della sua persona. La scienza ci dice che questa cosa non è dimostrabile, nonostante il potente olfatto del "migliore amico dell'uomo". Ecco perché.

C'è un film uscito in Italia a giugno su Netflix che sta ottenendo molta visibilità sui social per una scena in particolare. Il titolo è "Il cuore lo sa" ed è la storia di un uomo che cerca informazioni, e le trova, sulla persona a cui apparteneva l'organo che gli è stato trapiantato dopo un infarto.

Juan Manuel, il protagonista, a un certo punto entra in contatto con il cane di Pedro, l'uomo da cui sono stati donati gli organi tra cui, appunto, il cuore che gli ha salvato la vita. L'incontro rappresenta un momento prezioso e commovente del film, con il quattro zampe che guaisce e prende l'odore di questa persona che non conosce ma in cui "sente" che c'è il battito della sua persona di riferimento che non potrà mai più incontrare.

Fin qui la finzione scenica che, dobbiamo dirlo, solo tale è. Non vi è, infatti, ad oggi alcuna possibilità da parte nostra di poter arrivare a capire se davvero un cane possa riconoscere la presenza di un organo appartenuto a qualcuno di importante per lui all'interno del corpo di un altro essere umano. La scienza non ha mai affrontato questo aspetto delle capacità percettive dei cani e l'unica cosa di certo che sappiamo è che "il miglior amico dell'uomo" ha un olfatto molto potente e riesce con il suo tartufo a riconoscere e rilevare odori che per noi sono impossibili da avvertire ma di certo non sappiamo se Fido davvero possa arrivare a tanto.

C'è uno studio, però, che ha invece dimostrato qualcosa di unico e quasi incredibile da credere: il battito cardiaco di un cane e della sua persona di riferimento si sintonizzano. Una ricerca del Dipartimento di Psicologia e del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Cervello di Jyväskylä, in Finlandia, ha infatti accertato che la variabilità della frequenza cardiaca di un cane e della persona cui è legato sono interconnesse durante l'interazione. Questo studio ha aggiunto un altro pezzo importante per definire la cornice in cui si snoda la relazione profonda che c'è tra persone e cani de che viene definita "osmosi emozionale". Si tratta di un contagio emotivo che mette in moto non solo emozioni legate ad esempio anche alla produzione di ossitocina, il cosiddetto "ormone dell'amore" che viene messo in moto in entrambe le specie quando ci si guarda negli occhi, ma anche ad effetti fisici come la sincronia del battito cardiaco.

La scena del film girato in Argentina è dunque una proiezione del regista, una sua idea che possa essere possibile che un cane "senta" il cuore della persona di riferimento e dal punto di vista scientifico l'unico appiglio, come accennavamo, per trovare una prova potrebbe essere associarne il riconoscimento grazie all'olfatto. Due cani, ad esempio, hanno recentemente dimostrato di essere capaci di discriminare attraverso l'odore prodotto dalle persone chi è malato di Parkinson. Dei ricercatori hanno infatti messo alla prova i tartufi del Golden Retrivier Bumper e del Labrador Peanut: i due animali sono stati capaci di distinguere le persone affette dal morbo rispetto a quelle che non ce l'avevano nel 70% e l'80% dei casi. I cani sono anche riusciti a segnalare altre patologie.

Sempre attraverso l'odore, inoltre, un altro studio dell'Università di Bristol e la ONG Medical Detection Dogs (MDD), ha dimostrato che i cani possono fiutare anche i tumori alla vescica in altri cani attraverso l'odore dell'urina.

Questi studi ci aiutano però a comprendere le grandi capacità olfattive dei cani ma bisogna anche pensare al fatto che l'animale discrimina l'odore che appartiene alla persona in toto, ovvero prodotto da molecole che sono emanate dalla pelle, dal sudore e così via e non da un singolo organo. Pensiamo a noi umani come dotati di un "profilo olfattivo", un identikit che Fido sa riconoscere e dunque in quella scena possiamo solo immaginare che il cane di Pedro vada a prendere l'odore di Juan Manuel che a sua volta, appunto, emana ciò che lo identifica come persona unica a sua volta.