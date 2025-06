I cani provano sentimenti? Che emozioni sentono e come le dimostrano

I cani provano tutta la gamma delle emozioni primarie e anche sentimenti più complessi come la gelosia e l'empatia. A dirlo non è solo il dato empirico che chi vive con un cane in una relazione sana può testimoniare ma numerosi studi scientifici che hanno evidenziato il ricco mondo interiore di Fido, animale dotato di una grande capacità cognitiva.

Sembra difficile, per chi scrive, accettare che c'è chi ancora si pone la domanda se i cani provano sentimenti ed emozioni. E lo affermo non solo da persona che convive con un cane ed è cresciuta in una famiglia che li ha sempre amati e rispettati ma anche in base alle risposte che la scienza, e non il dato empirico, ha da anni dato al riguardo.

Eppure c'è ancora chi, nell'ambito anche dell'addestramento cinofilo, afferma che il cane abbia solo un comportamento meccanicistico, ovvero porta ancora avanti la teoria comportamentista secondo cui si tratta di animali fatti di solo istinto che rispondono ‘meccanicamente' a stimoli e per questo mettono in atto risposte, senza alcuna capacità cognitiva praticamente.

Premesso ciò, la cosa migliore è però uscire dal pensiero personale o, meglio, provare a condividere le motivazioni che mi fanno serenamente affermare che un cane prova sentimenti ed emozioni, categorie diverse di rappresentazione dello stato interiore perché i primi sono manifestazione di emozioni di secondo grado, ovvero complesse, rispetto alle emozioni ‘di base' ovvero quelle primarie (gioia, paura, disgusto, rabbia e tristezza).

Cosa provano i cani e come esprimono le emozioni?

I cani provano tutta la gamma delle emozioni primarie e anche sentimenti più complessi come la gelosia. Lo dice la scienza, è stato accertato da diversi studi e ciò dimostra le capacità cognitive del "miglior amico dell'uomo".

Studi interdisciplinari, condotti da etologi, neurologi, psicologi e altre figure professionali, hanno avvalorato nel corso del tempo il dato di fatto che la vita emotiva di un cane è simile a quella di un bambino, ovviamente con le dovute differenze specie specifiche, ma che si arriva anche a parlare di empatia nel caso del miglior amico dell'uomo.

Gregory Berns, neuroscienziato e esperto di comportamento canino, ha dimostrato con l'utilizzo della risonanza magnetica su cani non sottoposti a sedazione, che Fido possiede nel cervello il sistema limbico e ha neurotrasmettitori come la dopamina e l’ossitocina che sono coinvolti nell’elaborazione delle emozioni.

Per quanto riguarda i sentimenti, ovvero le emozioni complesse, i cani provano affetto e amore nei confronti chi fa parte del loro gruppo sociale con gradazioni e intensità diversa a seconda del tipo di relazione che stringono. L'amore di un quattro zampe è una questione di chimica, ovvero di attività cognitiva, che appartiene al suo dna e alla sua co evoluzione con la nostra specie, dimostrata ad esempio da uno studio dell'Università di Londra su come e quanto i cani percepiscono il nostro stato emotivo costantemente.

I cani hanno un mondo interiore pieno di sfumature emozionali che esprimono poi attraverso una comunicazione che non è principalmente verbale come la nostra ma che passa attraverso la mimica facciale, la postura e la prossemica. Il linguaggio del corpo del canis lupus familiaris è la nostra cartina di tornasole per comprendere cosa sta provando in un determinato momento e saper "ascoltare" ciò che davvero un cane ci dice è fondamentale per comprendere le sue emozioni. La posizione delle orecchie, il modo in cui muove la coda o anche solo uno sbadiglio che non è manifestazione di stanchezza ma spesso di stress o anche segnale di pacificazione ci dicono come sta il nostro compagno canino.

Bisogna però stare oltremodo attenti a non proiettare sul cane le nostre di emozioni: spesso cadiamo infatti nell'errore di umanizzare i cani o di trasmettere loro uno nostro stato d'animo, cosa che pure è stata dimostrata accade attraverso quella che viene definita "osmosi emozionale", un vero e proprio contagio emotivo reciproco.

Come facciamo a sapere che i cani hanno dei sentimenti?

Che Fido sia un essere senziente dotato dunque di emozioni e cognizioni è dunque un dato confermato dalla scienza. Dato talmente per certo che uno studio, per esempio, si è occupato di valutare addirittura quali sono gli indicatori degli stati emotivi acuti nei cani. Pubblicato nel marzo del 2024, alcuni ricercatori del Waltham Petcare Science Institute, nel Regno Unito, hanno focalizzato l'attenzione nel trovare dei parametri comportamentali e fisiologici che aiutano a comprendere lo stato emotivo di un cane, ovvero come lo manifesta a seconda di diverse situazioni.

E' un'analisi importante, soprattutto se consideriamo che un altro studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università statale dell'Arizona ha accertato invece qualcosa di molto significativo che dovrebbe invertire il paradigma e farci porre la domanda giusta. Siamo noi capaci di riconoscere le emozioni del nostro amico a quattro zampe? Pare proprio di no, purtroppo. La ricerca, infatti, ha decretato che noi umani abbiamo una percezione sbagliata delle emozioni del nostro cane, tendendo a interpretarne i comportamenti non in base a ciò che davvero prova ma a ciò che proviamo noi.