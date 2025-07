I cani addestrati fiutano l’odore del morbo di Parkinson: un nuovo studio

Una nuova ricerca ha dimostrato che il Golden Retrivier Bumper e il Labrador Peanut sono stati capaci di discriminare l'odore delle persone affette dal morbo di Parkinson rispetto a quelle che non ce l'hanno nel 70% e l'80% dei campioni. I cani sono anche riusciti a segnalare altre patologie.

Il Labrador Peanut



Una ricerca nata dalla collaborazione tra un'organizzazione senza scopo di lucro, la Medical Detection Dogs, e le Università di Bristol e Manchester ha dimostrato che due cani sono riusciti a rilevare l'odore del morbo di Parkinson.

Lo studio, pubblicato questa mattina sul "Journal of Parkinson's Disease", ha per protagonisti il Golden Retriever Bumper e il Labrador nero Peanut che sono stati addestrati dall'organizzazione benefica per distinguere i tamponi sebacei di persone affette dal morbo di Parkinson da quelli di persone sane.

I test e i risultati dello studio

Dopo il periodo di training, "i cani sono stati testati utilizzando 60 nuovi tamponi cutanei di controllo e 40 campioni target. I cani hanno identificato correttamente il 70% e l'80% dei campioni di Parkinson e hanno ignorato correttamente il 90% e il 98% dei campioni di controllo. Questi risultati confermano ricerche precedenti che dimostrano che i cani possono essere addestrati a rilevare in modo affidabile l'odore del morbo di Parkinson".

Il Golden Retriever Bumper



Secondo gli studiosi, poi, Bumper e Peanut non solo hanno usato il loro naso per trovare la malattia ma hanno rilevato nei campioni prelevati pure altri problemi di salute.

"Attualmente non esiste un test unico e affidabile per il morbo di Parkinson – scrivono i ricercatori – Comprendere i cambiamenti biologici che avvengono nell'organismo può aiutare nella diagnosi precoce. I cani hanno un olfatto incredibile e sono stati addestrati a rilevare diverse patologie".

Come è stato eseguito lo studio

I test sono stati effettuati "in doppio cieco", ovvero solo il computer che è stato utilizzato per raccogliere i dati aveva informazioni su quali fossero i campioni corretti.

Non è la prima volta che la scienza accerta questa capacità da parte del "miglior amico dell'uomo". Un anno fa uno studio intitolato "Dai piccoli ai grandi: i cani domestici di razze diverse possono essere addestrati a rilevare il morbo di Parkinson" aveva già messo in evidenza che i cani di famiglia possono essere addestrati a riconoscerne l'odore e la ricerca era stata condotta sempre attraverso un percorso di discriminazione olfattiva tra campioni di sebo forniti da pazienti con e senza la malattia.