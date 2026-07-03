Il caso dell’anatra influencer ai Mondiali: in Messico proposta la “Ley Merlín” per tutelare gli animali sui social

L'iniziativa prende il nome dalla papera diventata suo malgrado virale sui social network durante i Mondiali 2026 che si giocano in Usa, Canada e Messico. La legge mira a proteggere gli animali: chiunque genera profitti economici o monetizza sul web sfruttandone l'immagine ha l'obbligo di destinare una quota percentuale fissa dei guadagni alla loro cura.

L’anatra Merlino con la maglia della Nazionale messicana



Il video dell'anatra Merlino che gira per le strade di Città del Messico indossando una maglia della Nazionale ha fatto il giro del mondo. Da quel momento in poi l'animale è diventato un vero e proprio influencer: sue immagini ulteriori hanno continuato a scatenare like e condivisioni e i media generalisti si sono "tuffati" sulla notizia, con tanto di interviste alle persone di riferimento spacciate anche come se fossero state fatte direttamente al pennuto.

Su queste pagine volutamente non abbiamo ripreso le sue "gesta", perché tali non sono. Si tratta dell'ennesimo caso di sfruttamento di un animale a scopo commerciale, utilizzando i social per diffonderne le immagini, tanto che ora chi vuole pubblicare qualcosa di Merlino deve pagare a suon di dollari le sue persone di riferimento, o meglio le agenzie che trattano i diritti di riproduzione che a loro volta hanno acquistato i video.

Come se non bastasse, il successo di Merlino è stato talmente tale che pure la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha voluto incontrare l'anatra insieme ala sua famiglia a Palazzo Reale. Durante l'incontro, la prima donna del Paese ha celebrato la mamma Carla e i suoi figli, definendoli "un simbolo del duro lavoro e dell'impegno delle famiglie messicane".

Di questa follia generale, ora, qualcuno se ne è finalmente reso conto al Congresso di Città del Messico, dove la deputata Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, del partito Movimento Cittadino, ha proposto una serie di modifiche alle leggi vigenti per salvaguardare l'integrità degli animali proprio per come è risultato evidente lo sfruttamento di Merlino.

La proposta, chiamata apposta "legge Merlino" ("ley Merlin"), affronta un tema costante ormai nelle immagini che vengono proposte sui social media in cui si vedono, come nel caso dell'anatra messicana, gli animali ridicolizzati, trattati con nessun rispetto, sottoposti a atteggiamenti umani come abbracci e manipolazioni forzate o mentre indossano indumenti. L'anatra, ad esempio, è perennemente vestita con la maglia e pure le scarpette che ricordano i giocatori del Messico e passa di mano in mano a persone che la strapazzano e le chiedono pure di fare un pronostico.

"I media hanno iniziato a intervistare Merlino, le aziende hanno espresso pubblicamente il loro interesse a collaborare con lui e campagne pubblicitarie e marchi hanno iniziato a contattare la sua famiglia", ha spiegato la deputata in aula, proponendo una norma ad hoc che tuteli gli animali. La legge Merlino infatti prevede che alcuni degli introiti economici che le persone di riferimento degli animali ottengono si traducano in migliorie per il benessere psico fisico di questi ultimi. Ad esempio che vadano a coprire i costi degli alimenti, le cure veterinarie, i farmaci, eventuale riabilitazione, cure specialistiche, arricchimento ambientale e che, ha aggiunto Ledesma Alpízar, tengano conto di "una vecchiaia dignitosa o una migliore qualità della vita".

In buona sostanza questa proposta di legge mette l'accento sulla necessità di considerare gli animali come esseri senzienti, dotati di emozioni e cognizione e, in quanto compagni di vita per una persona o una famiglia, meritevoli di rispetto e non di essere dei generatori di risorse economiche, come è successo con Merlino.