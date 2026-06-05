I beluga che rischiavano di essere soppressi in un parco marino chiuso in Canada saranno trasferiti in USA e Spagna

Il governo canadese ha approvato il trasferimento dei 30 beluga rimasti nel parco Marinland ormai chiuso. Scongiurato il rischio soppressione, i cetacei verrano distribuiti in diverse strutture tra Stati Uniti e Spagna.

I 30 beluga sono rimasti nel parco ormai chiuso dal 2024



Dopo mesi di incertezza sul loro destino, i beluga rimasti nel parco marino canadese Marineland potrebbero finalmente lasciare le vasche di Niagara Falls. Il governo del Canada ha infatti approvato un piano per trasferire gli ultimi cetacei ancora presenti nella struttura verso acquari e parchi marini negli Stati Uniti e in Spagna, scongiurando così il rischio – ipotizzato dalla stessa struttura – che alcuni animali potessero essere soppressi nel caso in cui il trasferimento non fosse andato a buon fine.

Nel parco ci sono attualmente 30 beluga e 4 delfini, gli ultimi animali rimasti dopo la progressiva chiusura della struttura. I cetacei saranno distribuiti tra cinque strutture: lo Shedd Aquarium di Chicago, il Georgia Aquarium di Atlanta, due parchi SeaWorld in Texas e California e l'Oceanogràfic di Valencia, in Spagna. Anche il Mystic Aquarium, nel Connecticut, collaborerà alle complicate e costose operazioni di trasferimento.

La lunga crisi di Marineland e la chiusura

I cetacei saranno trasferiti in altre strutture tra Stati Uniti e Spagna



Marineland è stato per decenni uno dei più noti e frequentati parchi tematici del Canada, famoso soprattutto per gli spettacoli con cetacei e mammiferi marini. Fondato negli anni Sessanta, il parco si trova vicino alle celebri Horseshoe Falls, le cascate più spettacolari del complesso del Niagara. Negli ultimi anni, però, la struttura era finita al centro di numerose polemiche legate alle condizioni di detenzione degli animali.

Ex dipendenti, attivisti e inchieste giornalistiche avevano denunciato condizioni di gestione considerate inadeguate per alcuni animali ospitati nel parco. Secondo le informazioni raccolte dall'agenzia Canadian Press, dal 2019 sono morti ben 20 animali, tra cui cui 19 beluga e un'orca. Il parco ha sempre negato ogni responsabilità, ma le autorità per il benessere animale della provincia dell'Ontario stanno ancora indagando.

Nel 2019 il Canada aveva inoltre approvato una legge che vieta l'allevamento e la riproduzione dei cetacei in cattività, segnando un cambiamento importante nel rapporto del Paese con delfinari e acquari. La situazione è poi precipitata dopo la morte del fondatore John Holer nel 2018. La gestione era passata alla moglie Marie Holer, che nel 2023 aveva annunciato la vendita del parco. Nell'estate del 2024 la struttura ha poi chiuso definitivamente al pubblico, mentre la proprietà ha iniziato a smantellare attrazioni e infrastrutture.

Nello stesso anno, il parco è stato inoltre riconosciuto colpevole in un procedimento legato alle leggi provinciali contro i maltrattamenti animali, in particolare per la gestione di alcuni orsi neri ospitati nella struttura. Nel frattempo, nelle vasche ormai abbandonate rimanevano ancora 30 beluga e 4 delfini, che il parco inizialmente voleva vendere a una struttura in Cina. Il governo canadese non ha però autorizzato il trasferimento e così Marineland aveva annunciato il rischio soppressione a causa dei costi di mantenimento degli animali.

Il trasferimento dei beluga in USA e Spagna

Il trasferimento dovrebbe avvenire nei prossimi mesi



Dopo mesi di trattative su un possibile trasferimento in parchi e delfinari negli Stati Uniti, il governo canadese ha ora iniziato a rilasciare i permessi necessari per il ricollocamento degli animali. Tra questi ci sono anche le autorizzazioni previste dalla CITES, la convenzione internazionale che regola il commercio e lo spostamento delle specie selvatiche protette. Trasferire grandi cetacei come i beluga è però un'operazione tutt'altro che semplice. Questi animali possono superare i quattro metri di lunghezza e pesare oltre una tonnellata.

Ogni spostamento richiede mesi di preparazione veterinaria, trasporti specializzati e un costante monitoraggio delle condizioni fisiche degli animali. I beluga sono cetacei artici molto sociali, facilmente riconoscibili e apprezzati per il loro colore completamente bianco e per la grande varietà di vocalizzazioni che utilizzano per comunicare. Proprio per questa ricca e complessa vita sociale e cognitiva, la loro presenza nei delfinari è da anni al centro di un acceso dibattito scientifico ed etico.

Secondo il ministero canadese della Pesca e degli Oceani, il trasferimento dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, in coordinamento con le autorità sanitarie e doganali dei Paesi coinvolti. Marineland ha dichiarato che il trasferimento sicuro degli animali rappresenta ora la priorità assoluta della società. Resta però ancora aperta una questione importante: il governo canadese non ha infatti chiarito se utilizzerà fondi pubblici per contribuire ai costi dell'operazione.

Il caso Marineland, riaccende però un dibattito molto più ampio e sempre più attuale. I parchi acquatici e i delfinari in tutto il mondo sono in crisi e molti stanno chiudendo: che fine dovranno fare i cetacei ancora nelle strutture? Trasferirli in altri parchi rischia di spostare il problema senza risolverlo e il ritorno in natura è pressoché impossibile. Una situazione complessa che riguarda anche le orche Wikie e Keijo, abbandonate dal 2024 nel parco chiuso di Marineland in Francia, che probabilmente saranno trasferite al Loro Parque di Tenerife.