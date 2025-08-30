I 6 rumori che i gatti odiano di più: ecco quali li infastidiscono

I gatti hanno un udito estremamente sensibile, ereditato dai loro antenati selvatici, e proprio per questo sono molto esposti ai rumori forti e improvvisi. Tra i suoni che più li stressano ci sono traffico e sirene, fuochi d’artificio, aspirapolvere, TV ad alto volume e le nostre urla.

I gatti sono estremamente suscettibili ai rumori forti



I nostri felini domestici hanno ereditato dai loro antenati selvatici un udito estremamente potente e hanno, infatti, uno spettro uditivo molto più ampio rispetto a quello umano. Tuttavia, pagano questa enorme sensibilità con una estrema suscettibilità in presenza di rumori forti o improvvisi.

In natura, i gatti selvatici non hanno evoluto e sviluppato solo un fine apparato uditivo, ma anche un carattere cauto e schivo, per essere sempre pronti a reagire rapidamente ai suoni che potrebbero indicare la presenza di predatori o altre minacce. Questa strategia ha consentito loro di diventare molto elusivi ed essere in grado di evitare numerosi pericoli. Anche gli esemplari domestici hanno mantenuto queste caratteristiche

6 suoni che i gatti odiano

Alcuni suoni nei contesti urbani possono diventare fonte di stress e ansia per i nostri amici felini. Tra i suoni che più infastidiscono i gatti ci sono il traffico e le sirene, i fuochi d’artificio e i petardi, l'aspirapolvere, la TV troppo forte e le urla. Vediamo insieme 5 suoni che i gatti odiano.

Il traffico

Il rumore del traffico può essere estremamente stressante per i gatti: le sirene dei mezzi di emergenza, in particolare, emettono suoni ad alta frequenza che possono essere dolorosi per le orecchie sensibili dei gatti.

Le sirene e gli allarmi

Inoltre, il rumore costante del traffico può creare un ambiente di sottofondo disturbante che impedisce ai gatti di rilassarsi completamente, mentre i clacson improvvisi e imprevedibili possono portare i gatti a sentirsi costantemente all'erta, aumentando il loro livello di stress.

I fuochi d’artificio e petardi

I fuochi d’artificio e i petardi sono tra i suoni più temuti dai gatti e da molti altri animali domestici. Le esplosioni improvvise e i forti scoppi causano in loro spavento, poiché sono imprevedibili e con un suono molto forte, che rende impossibile ai gatti di adattarsi.

Mentre molti gatti, infatti, riescono ad abituarsi ai tuoni durante i temporali, comunemente, durante festività come il Capodanno, i nostri amici felini si nascondono o mostrano segni di ansia e paura. La loro reazione istintiva è quella di cercare un luogo sicuro dove potersi riparare dal rumore percepito come una minaccia.

L’aspirapolvere

Un altro cliché di rumore che spaventa numerosi animali domestici, gatti compresi, è l’aspirapolvere: il suono emesso da questo elettrodomestico in funzione è forte e continuo, spesso accompagnato da vibrazioni che possono essere percepite attraverso il pavimento.

L'aspirapolvere è inoltre associato a movimenti rapidi e imprevisti, che possono ulteriormente inquietare i gatti. Spesso, la semplice accensione dell'aspirapolvere è sufficiente a far scappare i nostri felini di casa verso il rifugio più vicino.

La TV

Anche una TV troppo forte può essere fonte di disagio per i gatti: programmi con suoni forti e improvvisi, come film d'azione o sport, possono disturbare la tranquillità dei gatti. Inoltre, il volume alto può interferire con la loro capacità di percepire altri suoni nell'ambiente, aumentando il loro senso di vulnerabilità.

Persino della musica, che per noi può essere un sottofondo piacevole, se troppo forte, può impaurire o infastidire i nostri amici felini. Per evitare questo stress, è consigliabile mantenere un volume moderato e prestare attenzione alle reazioni del gatto durante la visione di programmi particolarmente rumorosi.

Le urla

Le urla, sia che provengano da persone che discutono in casa o da altre fonti esterne, possono essere estremamente disturbanti per i gatti: i toni alti e i cambiamenti repentini nel volume possono, infatti, essere interpretati come segnali di pericolo.

I gatti, sebbene siano in grado di percepire la differenza dei toni dei loro pet mate, potrebbero spaventarsi anche per urla di gioia, esultanza o semplicemente per un volume di voce troppo alto. I felini sono molto sensibili ai cambiamenti nel loro ambiente e possono reagire a un tono di voce troppo alto con ansia o paura, cercando di allontanarsi dalla fonte del rumore o nascondendosi.

Cosa fare quando il gatto si spaventa per un rumore

In ragione del loro udito estremamente sensibile, i gatti possono soffrire molto la vita in appartamento, soprattutto se esposto a rumori forti e improvvisi. Quando un gatto si spaventail primo istinto è quello di cercare un nascondiglio sicuro, per quanto insolito possa apparire ai nostri occhi. Quando lo fa, che sia sotto il letto o nell'armadio, è bene lasciarlo lì e aspettare che sia lui a uscire. La famiglia può aiutarlo offrendogli dei giacigli sicuri dove possa trovare anche un buon isolamento acustico, se questo non è già garantito nel resto della casa.

Se si vive in una zona trafficata è bene tenere le finestre chiuse nei momenti più rumorosi, avere tende spesse che possano assorbire il suono, e un rumore di fondo regolare ma non stridulo potrebbe essere utile (ad esempio, musica a basso volume o rumore bianco). Questo protegge il gatto dai suoni acuti e dagli allarmi.