Dall’Himalaya alla Campania, avvistato un rarissimo corriere tibetano a Eboli: “È appena la terza osservazione in Italia”

Un rarissimo corriere tibetano (Anarhynchus atrifrons), specie originaria dell'Himalaya, è stato osservato a Eboli durante il monitoraggio del fratino: è la prima volta che accade in Campania e solo la terza in tutta Italia.

Il corriere tibetano (Anarhynchus atrifrons) avvistato a Eboli, in Campania. Foto di Antonio Ceruso e Giuseppe De Riso



Un piccolo limicolo abituato alle zone umide degli altopiani dell'Himalaya ha appena compiuto un viaggio di migliaia di chilometri fino alle coste della Campania, probabilmente passando per l'Africa. Durante infatti le attività del progetto "Una spiaggia per il fratino", promosso dall'associazione ARDEA per monitorare e proteggere il fratino e il corriere piccolo, è stato infatti osservato e fotografato un corriere tibetano, una specie eccezionalmente rara nel nostro Paese.

L'avvistamento è avvenuto nei giorni scorsi lungo il litorale di Eboli, nel Salernitano, grazie ai rilevatori Antonio Ceruso e Giuseppe De Riso che per primi lo hanno avvistato e fotografato. Dopo poi un'attenta analisi, l'identificazione è stata confermata anche dagli ornitologi Ottavio Janni e Andrea Corso, tra i massimi esperti in Italia di specie rare. Si tratta della prima segnalazione per questa specie in Campania e appena della terza osservazione documentata in tutta Italia.

Il corriere tibetano, un ospite inatteso arrivato dagli altopiani asiatici

Il corriere tibetano sugli altopiani del nord dell’Himalaya e trascorre l’inverno tra l’Asia e l’Africa orientale. Foto da Wikimedia Commons



Il corriere tibetano (Anarhynchus atrifrons) è un piccolo uccello migratore appartenente al gruppo dei limicoli, specie che vivono e si alimentano lungo spiagge, lagune e zone umide. Nidifica sugli altopiani del nord dell'Himalaya, in Mongolia, in Cina e nelle montagne del Tian Shan, mentre trascorre l'inverno tra l'Asia e l'Africa orientale. È molto simile e strettamente imparentato al fratino (A. alexandrinus) e al corriere piccolo (Charadrius dubius), le due specie che nidificano sulla spiagge campane studiate dagli ornitologi in questo periodo.

Come sia riuscito ad arrivare fino alle coste di Eboli non è ancora possibile stabilirlo con certezza. Secondo Ottavio Janni, ornitologo e membro della Commissione Ornitologica Italiana (COI) che convalida le osservazioni di specie rare, la spiegazione quasi sicuramente legata ai movimenti migratori.

"Si tratta della terza osservazione in Italia, dopo un individuo osservato in Toscana nell'agosto del 2025 e un corriere mongolo osservato a Pescara circa dieci anni fa che probabilmente, dopo la recente revisione tassonomica, può essere attribuito proprio al corriere tibetano", spiega infatti Janni. L'ornitologo ricorda inoltre come riconoscere questa specie dalle altre simili non sia affatto semplice, soprattutto da una singola foto.

Solo recentemente, infatti, quello che veniva considerato un unico "corriere mongolo", ovvero Anarhynchus mongolus, è stato suddiviso in base a studi genetici in tre specie distinte, rendendo necessario rivedere anche molte osservazioni raccolte negli anni passati in Europa. Per quanto riguarda la presenza in Italia, aggiunge: "La maggior parte delle segnalazioni europee avviene in estate. È possibile che alcuni individui destinati a svernare in Africa orientale, invece di dirigersi verso nord-est dopo l'inverno, migrino verso nord raggiungendo l'Europa. Al momento, però, i dati sono ancora troppo pochi per definire con precisione un pattern migratorio chiaro".

Un avvistamento che racconta l'importanza delle nostre spiagge

La scoperta è avvenuta come detto durante le attività di monitoraggio del progetto "Una spiaggia per il fratino", nato ormai molti anni fa per studiare e proteggere due specie simbolo delle spiagge italiane: il fratino – recentemente protagonista di un importante progetto di studio con anelli colorati in Molise – e il corriere piccolo, entrambi particolarmente vulnerabili al disturbo umano e alla cementificazione dei nostri litorali.

"Durante le attività di monitoraggio i rilevatori Antonio Ceruso e Giuseppe De Riso hanno osservato un individuo dal piumaggio diverso dal solito, ma non ci aspettavano un corriere tibetano", racconta Marcello Giannotti, ornitologo dell'associazione ARDEA e responsabile del progetto. "È un evento estremamente raro e importante, che dimostra quanto siano preziose queste attività di monitoraggio, capaci di riservare anche risultati inattesi, ma soprattutto evidenzia il valore della tutela dell'ambiente di spiaggia, un habitat fragile ma fondamentale per la biodiversità".

L’osservazione è avvenuta durante le attività del progetto "Una spiaggia per il fratino" dell’associazione ARDEA



Secondo Giannotti, proteggere questi ambienti sempre più modificati e disturbati dalle attività umane è oggi una priorità assoluta. "Se vogliamo evitare che specie come il fratino o il corriere piccolo scompaiano dalle nostre coste, dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo e frequentiamo le spiagge. Durante il periodo riproduttivo, quando andiamo al mare per trascorrere una giornata piacevole, ricordiamoci che quelle spiagge sono anche la casa di molti altri animali che hanno bisogno di tranquillità per riprodursi e sopravvivere".

L'eccezionale comparsa del corriere tibetano in Campania è sicuramente un episodio isolato, con tutta probabilità legato a un errato calcolo di rotta durante la migrazione. Tuttavia, sulle nostre spiagge ci sono ancora fratini, corrieri e tantissimi altri animali che meritano altrettanto rispetto, attenzione e protezione. I nostri ecosistemi costieri sono fondamentali sia per le specie che li abitano stabilmente, che per uccelli migratori rari provenienti dalle regioni più remote del pianeta. Sta solo a noi difendere e rispettare questi ambienti.