Cosa significa vedere una cicogna

La cicogna bianca è uno degli uccelli più carichi di significati simbolici



Sono eleganti, facilmente riconoscibili e portano i bambini. Le cicogne sono da sempre tra gli animali più carichi di significati simbolici, quasi come se fossero avvolte da un'aura di magia e mistero. Con il suo piumaggio bianco e nero, le lunghe zampe e il becco rosso brillante, la cicogna bianca (Ciconia ciconia) è senza dubbio una delle specie più iconiche che nidificano in Europa. È un migratore e passa l'inverno in Africa per tornare ogni primavera per nidificare, spesso scegliendo i tetti delle case, i campanili o i tralicci dell'elettricità.

Ma il legame tra la cicogna e gli esseri umani è molto più antico e profondo del suo sinantropismo, ovvero l'abitudine a vivere accanto accanto a noi. Questo uccello è infatti da sempre considerato un simbolo di fortuna, prosperità e, naturalmente, di nuove nascite. Ma non tutti sanno che in Italia non esiste solo la cicogna bianca: c'è anche la cicogna nera (Ciconia nigra), più schiva e riservata e che predilige ambienti boschivi, pareti rocciose, anfratti nascosti, lasciandosi avvistare molto raramente.

Per lungo tempo, entrambe le specie sono state una vera e propria rarità, soprattutto qui in Italia, ma oggi, fortunatamente, la situazione sta migliorando e le cicogne stanno tornando a popolare le nostre campagne e le nostre città, anche grazie a progetti di tutela, ripopolamenti e alla crescente sensibilità verso la biodiversità e la natura. Ma da dove nasce la credenza che le cicogne portino i bambini? E cosa significa davvero vederne una oggi?

Perché "arriva la cicogna" quando nasce un bambino

I comignoli caldi delle case in cui era appena nato un bambino erano perfetti e accoglienti anche per il nido delle cicogne



La storia della cicogna come messaggera di nuove nascite ha radici molto antiche, ma una delle spiegazioni più affascinanti è legata alla sua etologia e all'abitudine di nidificare accanto a noi. Le cicogne, come detto, migrano dall'Africa e tornano in Europa all'inizio della primavera per costruire il nido, spesso sui tetti delle abitazioni. Un tempo, però, nelle case in cui era appena nato un bambino, soprattutto in centro e nord Europa, si accendeva il fuoco del camino anche in primavera, per garantire al neonato un ambiente più caldo e accogliente.

I comignoli caldi diventavano così un luogo perfetto anche per i grandi e vistosi nidi a cesta di questi uccelli. Non era raro, quindi, che proprio sulle case in cui era appena arrivato un neonato si insediassero anche le cicogne. Da qui, molto probabilmente, è nata o quantomeno si è irrobustita, l'idea che questi uccelli portassero i bambini nelle case. Questo legame è stato reso celebre soprattutto da un racconto di Hans Christian Andersen del 1839, ma affonda le sue radici anche nella mitologia.

Nell'antica Grecia, per esempio, si raccontava che la dea Era si fosse vendicata di una principessa trasformandola in cicogna e che questa, disperata, volasse incessantemente nel tentativo di riprendersi suo figlio. La cicogna era anche uno dei simboli della dea Giunone. Inoltre, questa specie veniva anche associata alla virtù della pietas: si diceva che nutrisse i genitori anziani, un comportamento non veritiero, che però nell'araldica medievale venne ripreso come simbolo di devozione familiare.

Il significato della cicogna

Oggi vedere una cicogna significa soprattutto assistere a uno degli spettacoli più belli del nostro Pianeta: la migrazione degli uccelli e il recupero di una specie un tempo rara e minacciata



Ma oltre alle leggende legate alle nascite e ai bambini, la cicogna ha numerosi altri significati simbolici. Sono infatti presenti in tante favole e racconti, stemmi e simboli di paesi, famiglie e casate. Come altri uccelli – per esempio il pettirosso, la tortora, la colomba bianca, la rondine e tantissime altre specie – hanno sempre incarnato alcune delle virtù e dei valori più nobili, che da sempre l'essere umano ricerca, spesso in maniera un po' forzata, nelle altre specie animali. Tra queste ci sono per esempio:

Fortuna e prosperità : in diverse culture, vedere una cicogna è segno di buone notizie in arrivo, soprattutto legate alla famiglia e alla casa.

: in diverse culture, vedere una cicogna è segno di buone notizie in arrivo, soprattutto legate alla famiglia e alla casa. Fedeltà e amore familiare : le cicogne sono monogame e tornano ogni anno sempre sullo stesso nido e con lo stesso compagno, un simbolo perfetto di amore eterno.

: le cicogne sono monogame e tornano ogni anno sempre sullo stesso nido e con lo stesso compagno, un simbolo perfetto di amore eterno. Rinascita e rinnovamento : la migrazione di ritorno delle cicogne coincide con la primavera, la stagione della rinascita, e per questo è vista come un presagio di nuovi inizi.

: la migrazione di ritorno delle cicogne coincide con la primavera, la stagione della rinascita, e per questo è vista come un presagio di nuovi inizi. Protezione: nella tradizione popolare, le cicogne proteggevano le case su cui nidificavano e portavano armonia alle famiglie.

Ma al di là della simbologia, vedere una cicogna oggi ha un significato ancora più profondo. Significa, per esempio, avere la fortuna di assistere a uno degli spettacoli più belli del nostro Pianeta: la migrazione degli uccelli, uno dei comportamenti animali più affascinanti e misteriosi. Ma soprattutto, vedere una cicogna oggi significa anche osservare una specie un tempo minacciata e che sta finalmente tornando a riappropriarsi dei suoi spazi. Non porterà davvero i bambini, ma di certo porta con sé un messaggio importante: la conservazione della natura.