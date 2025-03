Cosa significa quando vedi una colomba bianca

La colomba bianca è un uccello da sempre associato a valori come la pace, la purezza e la speranza



Fin dall'antichità, la colomba bianca è un uccello associato a valori come la pace, la purezza e la speranza. La sua immagine candida è legata per esempio ai momenti di riconciliazione e rinnovamento, tanto da essere spesso ancora utilizzata in cerimonie simboliche come matrimoni, eventi religiosi e altri tipi di commemorazioni. Tuttavia, molti non sanno che la "colomba bianca" non è una specie a sé stante: si tratta in realtà "semplicemente" di piccioni domestici di colore bianco.

Proprio come esistono cani di ogni colore e fantasia, anche i piccioni possono avere diverse razze colorazioni, e quelli bianchi sono semplicemente il risultato di allevamenti e selezioni operate dagli esseri umani nel corso dei secoli. I piccioni, infatti, uccelli, sono stati domesticati millenni fa e vengono purtroppo ancora utilizzati per gli spettacoli o liberati in contesti festosi e religiosi. Spesso, però, non sempre riescono a tornare a casa o a sopravvivere in natura.

Colomba bianca, il significato simbolico

Non tutti sanno che la colomba non è altro che un piccione domestico bianco



La colomba bianca è un animale profondamente radicato nell'immaginario collettivo. In numerose culture, religioni e contesti sociali, si porta dietro tantissimi significati simbolici differenti, quasi tutti legati alla purezza o alle virtù più nobili degli esseri umani. Alcuni di questi significati risalgono a secoli fa, altri hanno invece un'origine un po' più recente o rivisitata in epoca moderna. Ecco alcuni di quelli più famosi e diffusi:

Pace e riconciliazione . Il simbolo più famoso della colomba bianca è sicuramente quello della pace. Il suo forte significato in questo senso si deve anche all'artista Pablo Picasso, che la rese un'icona del movimento pacifista del Novecento.

. Il simbolo più famoso della colomba bianca è sicuramente quello della pace. Il suo forte significato in questo senso si deve anche all'artista Pablo Picasso, che la rese un'icona del movimento pacifista del Novecento. Amore e fedeltà . In molte culture, la colomba rappresenta l'amore puro e duraturo. Non a caso, viene spesso associata ancora oggi ai matrimoni, come in misura minore avviene anche con le tortore, parenti stretti di piccioni e colombi.

. In molte culture, la colomba rappresenta l'amore puro e duraturo. Non a caso, viene spesso associata ancora oggi ai matrimoni, come in misura minore avviene anche con le tortore, parenti stretti di piccioni e colombi. Spiritualità e connessione con il divino . Soprattutto nell'antichità, la colomba era considerata un messaggero degli dèi. In diverse religioni, ancora oggi, il suo volo è visto come un segno di benedizione o guida spirituale.

. Soprattutto nell'antichità, la colomba era considerata un messaggero degli dèi. In diverse religioni, ancora oggi, il suo volo è visto come un segno di benedizione o guida spirituale. Rinascita e speranza . In diverse tradizioni e contesti culturali, la colomba appare anche come portatrice di buone notizie o cambiamenti positivi, un significato spesso associato a numerose specie diverse di uccelli.

. In diverse tradizioni e contesti culturali, la colomba appare anche come portatrice di buone notizie o cambiamenti positivi, un significato spesso associato a numerose specie diverse di uccelli. Anima e purezza. Alcune credenze popolari associano la colomba bianca anche all'anima di una persona cara che veglia sui vivi. La purezza del suo piumaggio candido, infatti, rappresenta l'innocenza e altre virtù.

Anche se questi significati sono ancora ben radicati nella nostra e altre culture, è bene comunque ricordare sempre che le "colombe bianche" non sono altro che piccioni, e non in senso dispregiativo del termine, anzi. Questi animali vengono purtroppo massicciamente allevati e sfruttati per essere rilasciati durante eventi e cerimonie religiose, con il rischio di non riuscire a tornare a casa o a sopravvivere in natura lontano dagli esseri umani che li accudiscono.

Cosa annuncia la colomba bianca nella tradizione cristiana

Ancora oggi le colombe bianche vengono spesso liberate durante cerimonie ed eventi religiosi



Buona parte dei significati simbolici solitamente associati alle colombe hanno origine in contesti religiosi. Nella tradizione cristiana, in particolare, la colomba bianca assume un ruolo ancora più centrale, profondo e sacro. Compare in numerosi episodi della Bibbia, rappresenta la presenza dello Spirito Santo e il messaggio di Dio ed è una delle figure simboliche più rappresentante nell'arte e nelle raffigurazioni legate alla religione:

L'Arca di Noè . Nell'Antico Testamento, la colomba bianca ritorna all'arca con un ramoscello d'ulivo nel becco, segno che il diluvio universale è terminato e che la pace tra Dio e gli uomini è stata ristabilita.

. Nell'Antico Testamento, la colomba bianca ritorna all'arca con un ramoscello d'ulivo nel becco, segno che il diluvio universale è terminato e che la pace tra Dio e gli uomini è stata ristabilita. Lo Spirito Santo . Nei Vangeli, invece, la colomba appare durante il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, come simbolo dello Spirito Santo che scende su di lui. Da allora, è un'icona della guida di Dio e della purezza.

. Nei Vangeli, invece, la colomba appare durante il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, come simbolo dello Spirito Santo che scende su di lui. Da allora, è un'icona della guida di Dio e della purezza. Simbolo della pace di Cristo. Nell'iconografia e nell'arte cristiana, la colomba bianca è spesso raffigurata accanto ai santi e alla Madonna, dove simboleggia la pace e la protezione celeste.

Ancora oggi, nelle celebrazioni religiose, specialmente nel periodo pasquale e nelle cresime, la colomba viene spesso evocata come segno di rinnovamento spirituale. Anche in questi casi, tuttavia, i rischi per questi animali sono però molto alti e ne abbiamo un esempio emblematico. Nel 2014, divenne infatti molto celebre la liberazione da parte di Papa Francesco di alcune colombe bianche. Il motivo è presto detto: le povere colombe, troppo "domestiche" e appariscenti per via del loro piumaggio, vennero immediatamente attaccate da cornacchie e gabbiani.

Se la colomba bianca appare nei sogni

Quando vediamo una colomba bianca stiamo in realtà osservando un piccione che è riuscito a sopravvivere e a conquistare la libertà oppure un uccello sfruttato e liberato durante eventi o cerimonie



Persino sognare una colomba bianca, per chi chi cerca di interpretare i sogni, è considerata un'esperienza potente, spesso associata anche in questo caso a significati positivi. Secondo l'interpretazione dei sogni, il suo messaggio varia però anche in base al contesto in cui appare, ma anche nel mondo onirico questi uccelli sono quasi sempre portatori di speranza, rinnovamento e spiritualità:

Segno di pace interiore . Se la colomba vola serena nel cielo, il sogno può indicare un momento di armonia nella vita di chi l'ha sognata.

. Se la colomba vola serena nel cielo, il sogno può indicare un momento di armonia nella vita di chi l'ha sognata. Messaggio dall'aldilà . In alcune culture, vedere una colomba bianca in sogno viene anche interpretato come un messaggio da parte di una persona cara scomparsa.

. In alcune culture, vedere una colomba bianca in sogno viene anche interpretato come un messaggio da parte di una persona cara scomparsa. Nuovo inizio . Se la colomba porta un ramo d'ulivo o si posa vicino a chi la sogna, potrebbe annunciare un cambiamento positivo in arrivo.

. Se la colomba porta un ramo d'ulivo o si posa vicino a chi la sogna, potrebbe annunciare un cambiamento positivo in arrivo. Invito alla spiritualità . Se nel sogno la colomba entra in una chiesa o appare in un contesto religioso, viene spesso associata a segnali spirituali o alla ricerca di fede.

. Se nel sogno la colomba entra in una chiesa o appare in un contesto religioso, viene spesso associata a segnali spirituali o alla ricerca di fede. Segno d'amore e fedeltà. Se la colomba appare invece in coppia, può rappresentare il segnale di una relazione amorosa stabile, fedele e sincera.

Le colombe bianche sono uccelli ancora oggi carichi di significati religiosi e simbolici. Ma al di là del simbolismo che si portano dietro, indubbiamente affascinante, vederne una racconta anche un'altra storia. Quella di un animale, il piccione domestico, che dopo millenni passati accanto a noi ha riconquistato la libertà, adattandosi perfettamente a vivere in città. Ma anche, in altri casi, quella di uccelli sfruttati e liberati per matrimoni e altre cerimonie religiose che, troppo spesso, finiscono poi per fare una brutta fine.