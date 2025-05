Come salvare i rari banteng, gli ultimi bovini selvatici della Cambogia

In Cambogia è stato catturato e traslocato un branco di banteng, una rara specie di bovino selvatico a un passo dall'estinzione. Il gruppo, 16 animali in tutto, è stato trasferito in un santuario protetto da bracconieri e deforestazione. L'operazione, realizzata anche con l'aiuto di un elicottero, potrebbe essere ripetuta per traslocare altri branchi.

Il banteng è un raro bovino selvatico un tempo diffuso in buona parte del Sud–est asiatico. Foto di Rising Phoenix/J.C. Eames



In Cambogia, un gruppo di 16 banteng – una delle specie di bovidi selvatici più rare e minacciate al mondo – è stato catturato grazie all'aiuto di un elicottero per essere traslocato in un santuario per la fauna selvatica nella provincia di Stung Treng. L'operazione, guidata dalle ONG Rising Phoenix e Siem Pang Conservation, rappresenta un passo in avanti importante per salvare questa specie ormai a un passo dall'estinzione. L'elicottero è stato infatti utilizzato per la prima volta per radunare e spingere in un trappola a imbuto l’intero branco, che è stato poi trasportato con dei camion in un'area protetta.

Chi sono i banteng?

I banteng (Bos javanicus) sono bovini selvatici originari del Sud-est asiatico. Un tempo diffusi nelle foreste e nelle praterie di tutta la regione, oggi sopravvivono con poche migliaia di individui, sparsi in aree sempre più frammentate. Bracconaggio e deforestazione hanno portato questi animali ormai a un passo dall'estinzione, dopo millenni di convivenza con le comunità umane del Sud-est asiatico. Secondo la Lista Rossa della IUCN, il banteng è ormai "In pericolo critico", la categoria immediatamente precedente all'estinzione.

Dal 2000 a oggi, la Cambogia ha perso inoltre circa il 33% della sua copertura forestale, compresi molti ettari di aree protette. Proprio per questo, l'avvistamento di un branco isolato in una zona remota del distretto di Siem Pang ha spinto conservazionisti e ambientalisti ad agire. Le autorità locali, i ranger della Royal Gendarmerie Khmer e gli esperti di Rising Phoenix hanno subito capito che era necessario intervenire prima che i banteng sparissero per sempre in quella porzione di foresta ormai presa di mira da bracconieri e tagli illegali.

Bracconaggio e deforestazione hanno portato questi animali ormai a un passo dall’estinzione. Foto di Rising Phoenix/J.C. Eames



Il banteng è anche uno una delle cinque specie di bovidi che sono state domesticate dall'essere umano ed è l'antenato selvatico diretto del bovino di Bali. Le ultime popolazioni selvatiche sopravvivono soprattutto a Giava, nel parco nazionale di Ujung Kulon, e in Thailandia, nel santuario di Huai Kha Khaeng. Come altri bovini, vivono in branchi guidati solitamente da uno o due maschi, che difendono e si accoppiano con numerose femmine, ma vederli in natura è diventato sempre più una rarità.

Un elicottero e una trappola per salvare gli ultimi banteng

Il branco è stato spinto in una trappola a imbuto anche grazie a un elicottero. Foto di Rising Phoenix/J.C. Eames



Così è nato un piano ambizioso, ovvero costruire una trappola a imbuto in grado di radunare tutti gli animali in sicurezza. Tuttavia, per guidare il branco verso l'ingresso del corridoio artificiale, serviva qualcosa di grosso: un elicottero. Affiancati da piloti di Helistar Cambodia e con il supporto Conservation Solutions, il team ha lavorato per giorni con pazienza e precisione. Alla fine, il risultato ha superato ogni aspettativa: 16 banteng catturati in quattro giorni, tra cui un maschio adulto, otto femmine, cinque giovani e due cuccioli.

Tutti sono stati trasportati in poche ore al Siem Pang Wildlife Sanctuary, dove saranno ora monitorati e protetti. Ma oltre al valore pratico per la conservazione di questa specie, l'operazione ha anche un valore simbolico enorme. È la prima volta che i banteng vengono traslocati con successo usando un elicottero e la tecnica potrebbe aprire la strada a nuovi interventi per salvare altri gruppi rimasti isolati in lembi di foresta troppo piccoli per garantire la sopravvivenza.+

Gli animali sono stati liberati Siem Pang Wildlife Sanctuary, dove saranno ora monitorati e protetti. Foto di Rising Phoenix/J.C. Eames



Ogni banteng salvato può infatti rappresentare un passo in avanti importante per salvare una specie così iconica e importante, anche per la storia e la cultura delle comunità umane del Sud-est asiatico. Purtroppo, quasi tutte le specie selvatiche di bovidi che vivono in Asia – l'unico posto al mondo che ancora li ospita – sono a rischio. Santuari, aree protette e traslocazioni come questa, possono rappresentare l'ultima possibilità che abbiamo per salvarli dall'estinzione.