Coccodrillo nel laghetto, a Pistoia scatta l’allarme dopo il presunto avvistamento e tanti dubbi

Allarme a Pistoia per un presunto coccodrillo avvistato in un laghetto di un vivaio a Masiano. Controlli in corso, ma non ci sono prove e gli indizi fanno pensare all'ennesimo falso avvistamento.

Il coccodrillo sarebbe stato avvistato in uno laghetto all’interno di un vivaio. Foto di repertorio



Un presunto coccodrillo lungo circa due metri sarebbe stato avvistato in un laghetto artificiale all'interno di un vivaio di piante ornamentali a Masiano, una frazione di Pistoia. La segnalazione, fatta da un cittadino ai Carabinieri Forestali, ha fatto scattare controlli e verifiche del caso nell'area, che hanno coinvolto anche Vigili del Fuoco e veterinari dello zoo cittadino. Per il momento, però, non esiste alcuna prova della presenza dell'animale.

Gli accertamenti sono ancora in corso e gli stessi Carabinieri Forestali mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. L'unico elemento certo è che, durante i sopralluoghi, non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un grande rettile nei dintorni del bacino. Secondo quanto emerso, il testimone avrebbe presentato anche una denuncia formale. È stato invece escluso che un eventuale animale possa provenire dallo zoo di Pistoia.

La presunta foto virale del coccodrillo non fa che alimentari i dubbi

I dettagli anatomici innaturali del presunto coccodrillo e la fisica dell’acqua nella foto diventata virale non fanno altro che alimentare i dubbi



L'episodio ha inevitabilmente attirato l'attenzione e la curiosità dei media locali e dei social media, anche perché si è messa in moto una macchina istituzionale piuttosto complessa: oltre ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco, sarebbero stati coinvolti anche Prefettura ed esperti di animali esotici. In casi come questo, infatti, entrano in gioco sia la sicurezza pubblica sia la tutela degli animali, dato che tutte le specie di coccodrilli sono protette da convenzioni internazionali e non possono essere detenute senza particolari permessi.

Tuttavia, nonostante il clamore, gli elementi disponibili sembrano proprio far propendere per l'ennesimo caso di falso allarme. A rafforzare i dubbi c'è anche una presunta foto dell'animale circolata molto online nelle ultime ore. L'immagine, condivisa molto sui social e ripresa da diverse testate locali, presenta però diversi dettagli poco convincenti.

Alcuni particolari anatomici, soprattutto la posizione degli arti anteriori troppo distanti dalla testa dell'animale, non sembrano compatibili con quella di un vero coccodrillo. Anche l'aspetto dell'acqua e dei riflessi intorno al rettile appaiono innaturali: la fisica delle onde, delle ombre e della superficie del laghetto suggerisce che l'immagine possa essere stata alterata o generata con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale.

La lunga lista dei presunti e mai confermati avvistamenti in Italia

Il presunto coccodrillo che venne avvistato a Ladispoli era in realtà un giocattolo



D'altra parte, segnalazioni simili in Italia non sono affatto rare, anzi. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli avvistamenti di presunte pantere (diventate quasi un appuntamento fisso delle estati italiane) e altri grossi felidi o coccodrilli, alligatori e altri animali esotici in libertà. In tutti i casi, però, non è mai emersa alcuna prova concreta.

L'ultimo episodio risale al febbraio scorso a Capaccio-Paestum, in Campania, dove si parlò proprio della presenza di un alligatore in un canale, poi smentita dopo tutte le verifiche e i controlli del caso. Lo scorso anno, invece, un altro allarme coccodrillo era scattato anche a Ladispoli, in Lazio. Anche allora, dopo giorni di ricerche e paura, si scoprì che la presunta "prova" fotografica era in realtà solo un giocattolo.

Fenomeni di questo tipo nascono spesso da suggestioni, errori di percezione o scherzi di cattivo gusto, amplificati poi dalla rapidità con cui immagini e testimonianze circolano online. Basta una sagoma intravista da lontano, una foto sfocata o un video ambiguo perché si diffonda rapidamente l'allarme per la presenza di un animale pericoloso. Per questo motivo, almeno finché non emergeranno prove concrete, anche il caso di Masiano sembra destinato a rientrare nella lunga lista dei presunti avvistamenti mai confermati.