Chi sono i cani Terrier: razze, caratteristiche e salute dei cani “scavatori”

I Terrier come il Jack Russell e lo Yorkshire sono cani energici, coraggiosi e curiosi, selezionati originariamente per la caccia ai piccoli animali. Oggi sono ottimi compagni, ma il loro cuore è ancora quello di cacciatori tenaci che hanno bisogno di uno stile di vita attivo e pieno di stimoli.

I Terrier sono cani piccoli, ma dal carattere forte e con un’energia da vendere, selezionati per cacciare e stanare gli animali nascosti sottoterra



Piccoli, tenaci e disposti a non tirarsi indietro di fronte a nulla. I Terrier sono veri e propri concentrati di energia e determinazione. Il nome sotto cui sono raggruppate queste razze canine, deriva probabilmente dal latino terra, quella che questi cani scavavano senza tregua per stanare gli animali nascosti sottoterra, come topi, conigli e altri piccoli mammiferi. Selezionati in origine proprio per la caccia in tana, i Terrier hanno un'origine molto antica e il loro ruolo accanto a noi è cambiato molto negli ultimi anni.

Un tempo erano diffusi soprattutto in contesti rurali e marittimi, come le campagne britanniche, dove venivano impiegati per tenere sotto controllo la popolazione dei roditori, o sulle navi, aiutando i marinai a difendere scorte e cibo da piccoli ospiti indesiderati. Secondo la classificazione dell'ENCI (l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), i Terrier appartengono al Gruppo 3 e raggruppano oltre 30 razze diverse suddivise in quattro sezioni: grande e media taglia; piccola taglia; da compagnia; Terrier di tipo Bull.

Nonostante ci siano enormi differenze nell'aspetto e nella morfologia – basta anche solo guardare un piccolo Yorkshire e un possente Bull Terrier – tutti questi cani condividono diverse caratteristiche e motivazioni: il desiderio di cercare, inseguire, stanare. Sono veri cacciatori da tana, ma anche grandi compagni di vita, purché si conosca la loro storia e se si rispettino i loro desideri, le loro esigenze e i loro bisogni.

Quali sono i cani Terrier? 5 razze più rappresentative

Come già anticipato, vengono classificate tra i Terrier numerose razze canine, oltre 30 secondo l'ENCI. Alcune di queste sono molto note e diffuse come cani da compagnia, altre sono invece poco conosciute. Tutte condividono però un carattere forte e tenace e dalle campagne inglesi hanno poi saputo adattarsi perfettamente alla vita più tranquilla in famiglia, anche in città. Vediamo però un po' più da vicino cinque tra le razze più rappresentative di questo gruppo.

Jack Russell Terrier

Il Jack Russell è probabilmente il Terrier più famoso di tutti



Probabilmente il più famoso tra tutti i Terrier è il Jack Russell. Piccolo, tenace e persino ostinato, è un concentrato di energia e nonostante molte persone lo considerino ormai un cane da quasi da appartamento, lui vorrebbe sicuramente fare di più. Nato per la caccia alla volpe, è stato selezionato per entrare nelle tane, inseguire e stanare la sua preda. Ha quindi una forte motivazione predatoria e cinestesica: ama correre, scavare e interagire con l'ambiente. Necessita di una vita dinamica e stimolante, con attività all'aperto da fare insieme che gli permettano di esprimere appieno tuta la sua (forte) personalità.

Yorkshire Terrier

Lo Yorkshire è una dlle sole tre razze id Terrier "da compagnia"



È una delle sole tre razze di Terrier ufficialmente classificate "da compagnia (o gamba corta)", ma questo non significa che sia un cane statico e poco propenso al movimento, anzi. Lo Yorkshire Terrier nasconde un cuore da vero Terrier ed è stato a lungo sottovalutato e relegato al ruolo di semplice "cane da salotto". Vivace, affettuoso e protettivo con i propri umani e diffidente verso gli estranei, conserva ancora oggi una forte motivazione predatoria ed esplorativa. È un cane che ha quindi bisogno di attenzioni e stimoli continui. Non bisogna mai dimenticare che il suo passato racconta la storia di un instancabile cacciatore di roditori tra i mulini e nelle miniere inglesi.

Bull Terrier

Il Bull Terrier ha un profilo e un aspetto inconfondibile



Con il suo profilo inconfondibile e il corpo robusto e "muscoloso", il Bull Terrier è uno dei più riconoscibili del gruppo dei tipo Bull. Selezionato inizialmente per i combattimenti (pratica oggi fortunatamente abolita), è oggi un cane estremamente affettuoso e leale con la sua famiglia, ma anche forte, testardo e potente. Spesso adottato solo per "moda" o per il suo iconico aspetto, il Bull Terrier viene spesso frainteso e – più spesso di quanto si possa pensare – abbandonato. Se però si conosce davvero il suo temperamento, rispettando i suo desideri e le sue motivazioni, è un compagno di vita ideale. Tra le sue motivazioni più spiccate, c'è infatti anche quella affiliativa.

Airedale Terrier

L’Airedale è conosciuto anche come il come il "re dei Terrier"



Conosciuto come il "re dei Terrier" per la sua stazza imponente, l'Airedale è stato impiegato non solo per la caccia alla lontra e al tasso, ma persino per animali decisamente più impegnativi, come cinghiali, orsi e lupi. Vivace, versatile e coraggioso, è un cane che ha bisogno di sentirsi coinvolto in attività che richiedono problem solving e giochi di ricerca olfattiva. Oltre che per le doti da cacciatore, è famoso anche per quelle olfattive ed è infatti stato usato come cane da ricerca e soccorso anche in contesti di guerra. Le sue motivazioni principali sono quelle predatoria, esplorativa e perlustrativa, che lo rendono un ottimo compagno di avventure per chi ha uno stile di vita molto attivo.

Scottish Terrier

Anche lo Scottish, come altri piccoli Terrier, è famoso per la sua ostinazione



Lo Scottish Terrier è pure lui, come tanti altri Terrier, famoso per la sua ostinazione. È un cane piccolo, ma molto agile e attivo, con zampe cortissime e perfette per stanare piccoli animali nelle loro tane. Tuttavia, spesso le sue origini vengono trascurate ed è costretto a vivere in contesti molti distanti da ciò di cui avrebbe bisogno. Come gli altri piccoli Terrier, ha invece bisogno di una vita dinamica e attiva, fatta di avventure e attività in natura insieme ai propri umani. Tra le sue motivazioni più spiccate troviamo infatti quelle predatoria, competitiva, perlustrativa ed esplorativa.

Le caratteristiche dei cani Terrier

Esteticamente, i Terrier possono sembrare cani molto diversi tra loro, ma esistono alcune caratteristiche comuni che svelano l'origine "funzionale" che queste razze condividono. Sono generalmente cani molto compatti, muscolosi e agili, con arti forti, un morso potente, tutte caratteristiche selezionate per essere impiegate nella caccia ai piccoli animali. Alcune razze presentano anche un pelo ruvido o doppio, molto utile per proteggerli dalle intemperie e dagli animali durante la caccia in tana.

Le razze da compagnia, invece, come lo Yorkshire o l'Australian Silky Terrier, hanno invece un mantello più lungo, fine e setoso, frutto della selezione più recente che li ha resi apprezzati "cani da salotto". Tuttavia, anche questi e altri piccoli Terrier nascondono sotto il mantello morbido e "raffinato" un corpo fatto di muscoli, carattere e sensi sempre acuti, pronto a scattare e a catturare la sua piccola preda, che sia un topolino di campagna o una pallina, poco importa.

Il carattere dei cani Terrier: motivazioni e bisogni

Parlare di "carattere" quando si prova descrivere un "insieme" di cani non è mai coretto. Se è vero che le razze e alcuni gruppi condividono molte caratteristiche comuni, anche grazie all'allevamento selettivo, ogni cane è individuo, con una propria storia, un proprio vissuto e una sua personalità unica. Tuttavia, come altri gruppi di razze, i Terrier condividono un "substrato" motivazionale che li accomuna e su cui si sviluppa poi la personalità di ogni singolo individuo.

Sono tendenzialmente cani determinati, coraggiosi, talvolta ostinati e persino poco inclini al compromesso. Il loro comportamento riflette in parte le motivazioni – ovvero i bisogni e i desideri – per cui sono stati selezionati. Quasi tutti i Terrier, da buoni cani da caccia, hanno quindi una forte motivazione predatoria: inseguono, stanano, rincorrono con instancabile energia qualsiasi animale o oggetto in movimento.

Quasi tutti i Terrier hanno spiccate motivazioni predatoria, esplorativa, perlustrativa e cinestesica



Molte razze hanno anche spiccate motivazioni esplorativa, perlustrativa e cinestesica. Amano annusare, esplorare e investigare qua e la, spesso muovendosi in modo frenetico e apparentemente inarrestabile. Alcuni sono anche competitivi e amano giochi e attività che prevedono una sfida. C'è poi la motivazione affiliativa, particolarmente forte nei Terrier da compagnia e in quelli di tipo Bull. Questo lato del loro "carattere" li porta a creare legami molto profondi con la famiglia umana, ma li fa essere più selettivi con gli estranei.

Ribadendo ancora una volta che non esistono cani tutti uguali, convivere con un Terrier significa quindi saper rispettare e incanalare nel modo giusto queste e altre motivazioni. Non sono cani da divano (anche se si adattando perfettamente alla vita in città e in appartamento), ma compagni di avventure, di passeggiate in natura e di giochi. Una vita monotona, senza stimoli, può facilmente generare comportamenti problematici e forte frustrazione. Se non siamo cani da Terrier, facciamoci da parte.

I problemi di salute più comuni nei cani Terrier

Anche se i Terrier sono solitamente cani forti e robusti, come tutte le razze selezionate in maniera spinta possono presentare alcune predisposizioni genetiche a malattie e problemi di salute. Alcune razze, come il Westie e lo Scottish Terrier, sono soggette a dermatiti atopiche e allergie cutanee. Problemi alle articolazioni, come la lussazione della rotula è comune invece nei Terrier di piccola taglia, come lo Yorkshire e il Jack Russell.

Altre, invece, possono essere soggette a displasia dell'anca e del gomito, a problemi agli occhi come l'atrofia progressiva della retina, cardiomiopatia, otite e sordità (quest'ultima presente soprattutto nel Jack Russell e negli esemplari di colore bianco). In ogni caso, ogni razza ha una propria storia, anche genetica, che va quindi approfondita caso per caso. Test genetici e controlli regolari, aiutano comunque a gestire al meglio ogni situazione e a garantire una vita sana a quasi tutti i Terrier.

I Terrier sono tanti, tutti diversi tra loro, ma con un cuore vivace e testardo in comune. Non sono cani per tutti, ma chi è disposto a comprenderli e rispettarli davvero, troverà in loro compagni di avventure intelligenti, leali e pieni di vita ed energia. Che si tratti di stanare prede o rincorrere una pallina su un prato al parco, questi piccoli "scavatori" continuano a essere una parte integrante delle nostre vite anche ora che viviamo quasi tutti i città e lontani da fienili e stive piene di piccoli roditori.