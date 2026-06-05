Caccia all’orso “intelligente” in Giappone: ferisce 4 persone e apre le finestre per scappare

In Giappone, un orso "intelligente" ferisce quattro persone e sfugge alla cattura aprendo rubinetti e finestre. Continua l'allarme per l'aumento record di attacchi nel paese negli ultimi anni.

L’orso, ripreso dalle telecamere, ha attaccato quattro persone ed è poi riuscito a fuggire dall’edificio in cui si era rifugiato



Un orso ha ferito quattro persone nella prefettura di Fukushima, in Giappone, e da giorni polizia, cacciatori e autorità locali stanno cercando di catturarlo senza successo. L'animale, descritto dal sindaco della città Yuki Baba come "estremamente intelligente", sarebbe riuscito persino ad aprire una finestra chiusa dall'interno per fuggire da una fabbrica in cui era rimasto intrappolato.

L'episodio è avvenuto mercoledì scorso e ha riportato ancora una volta l'attenzione sull'aumento degli incontri ravvicinati tra esseri umani e orsi in Giappone, dove negli ultimi anni gli attacchi sono cresciuti insieme alla popolazione di questi grandi carnivori rendendo sempre più complicata la coesistenza con questi animali.

L'aggressione dell'orso ripresa dalle telecamere e la fuga

Gli orsi si avvicinano sempre più spesso a centri abitati e zone residenziali in cerca di cibo



L'orso è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre inseguiva e aggrediva una persona nel parcheggio di un'azienda. Un automobilista è però riuscito a mettere in fuga l'animale dirigendo la propria auto verso di lui, ma l'orso è poi entrato nell'edificio, dove ha ferito un'altra persona prima di scappare di nuovo. Dopo aver attaccato altre due persone, l'animale si è rifugiato in una fabbrica di componenti elettronici. Alcuni lavoratori hanno anche raccontato di averlo visto usare le zampe per aprire un rubinetto e bere acqua.

Le autorità hanno quindi circondato l'area piazzando trappole e inviando personale specializzato armato di fucili con dardi tranquillanti. Nonostante questo, l’orso è riuscito ancora una volta a sfuggire alla cattura. Poco prima delle 23 un agente lo avrebbe visto scavalcare un cancello. Durante le successive ispezioni, gli agenti intervenuti hanno scoperto che l’animale era probabilmente riuscito ad aprire una finestra bloccata dall'interno: attorno alla chiusura sono stati trovati evidenti segni di graffi.

Negli ultimi anni gli incontri ravvicinati e gli incidenti sono aumentati vertiginosamente



Le autorità hanno anche spiegato che l'orso era stato colpito da un dardo anestetico, ma il sedativo non avrebbe avuto effetto. Non è chiaro se la dose fosse insufficiente o se l'animale fosse troppo agitato perché il farmaco agisse rapidamente. "Questo orso è stato visto mentre apriva un rubinetto per bere e sembrava capace di aprire da solo una finestra chiusa", ha dichiarato il sindaco Yuki Baba durante una conferenza stampa. "Credo che sia un orso estremamente intelligente".

Le ricerche sono continuate anche con l'uso di droni, mentre scuole e abitazioni della zona hanno adottato misure di sicurezza aggiuntive, come la chiusura di porte e finestre ai piani bassi.

Perché gli incontri con gli orsi stanno aumentando

Sull’isola di Hokkaido viv l’orso bruno dell’Ussuri (Ursus arctos yesoensis), il più grande e pericoloso



In Giappone vivono due specie diverse di orsi. La più grande è l'orso bruno dell'Ussuri (Ursus arctos yesoensis), una sottospecie dell'orso bruno diffusa nell'isola settentrionale di Hokkaido. L'altra è l'orso nero giapponese (Ursus thibetanus japonicus), più piccolo e diffuso in gran parte del resto del Paese, inclusa l'isola di Honshu. L'animale coinvolto negli attacchi di Fukushima è proprio un orso nero, una specie generalmente schiva, ma che può diventare pericolosa quando si abitua alla presenza umana, si sente minacciata o fatica a trovare cibo in natura.

Negli ultimi anni il Giappone sta registrando un aumento record degli incidenti con gli orsi. Secondo i dati ufficiali, nell'ultimo anno almeno 13 persone sono morte e oltre 200 sono rimaste ferite in attacchi considerati gravi: il numero più alto mai registrato nel Paese. Gli esperti ritengono che dietro questa crescita ci siano diversi fattori. Da una parte la popolazione di orsi è aumentata grazie alle politiche di tutela e alla diminuzione della caccia.

Sull’isola di Honshu, invece, vive il più piccolo orso nero giapponese (Ursus thibetanus japonicus) protagonista dell’attacco di Fukushima



Dall'altra, lo spopolamento delle aree rurali e montane ha lasciato vaste zone agricole e montane meno presidiate, facilitando l'avvicinamento degli animali ai centri abitati. Anche i cambiamenti climatici potrebbero avere un ruolo importante. Le variazioni stagionali e gli anni con scarsa produzione di ghiande, castagne e altri alimenti naturali spingono infatti molti orsi a cercare cibo vicino alle case, nei campi coltivati o tra i rifiuti in città.

La convivenza tra esseri umani e orsi in Giappone sta quindi diventando sempre più complessa e difficile da gestire. Per questo il governo giapponese ha recentemente autorizzato catture, abbattimenti e modificato alcune norme molto rigide sulle armi da fuoco, permettendo in situazioni di emergenza l'uso di fucili anche in aree residenziali anche coinvolgendo l'esercito. Nel caso dell'orso di Fukushima, però, le autorità hanno scelto di non sparare perché all’interno della fabbrica erano presenti materiali infiammabili.