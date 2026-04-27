Abbandonato sotto un ponte: così è stato ritrovato un raro axolotl in Galles, il primo del Regno Unito

Un axolotl è stato ritrovato in Galles da una bambina di dieci anni. Si tratta del primo esemplare mai incontrato in tutta la Gran Bretagna. Era stato abbandonato sotto a un ponte e si tratta di una specie ad alto rischio di estinzione che viene molto commerciata in tutto il mondo per il suo aspetto che provoca simpatia e tenerezza negli esseri umani.

Evie Hill, la bimba che ha trovato l’esemplare abbandonato di axolotl in Galles. E’ il primo esemplare ritrovato in natura in tutto il Regno Unito, sicuramente abbandonato da chi lo deteneva in cattività



L'abbandono non riguarda solo i cani, ma sempre di più specie rare che vengono commerciate illegalmente. In Italia è frequente riportare i casi di ritrovamento, ad esempio, di pitoni o altri rettili. Ma quello che è accaduto in Galler è raro quanto la specie che è coinvolta. Sotto il Dipping Bridge, un ponte sul fiume Ogwr nel paesino di Merthyr Mawr, vicino a Bridgend, è stato ritrovato un esemplare di axolotl.

Si tratta di animali acquatici che sono molto noti ai più per il loro aspetto neotenico che crea nella nostra specie un sentimento forte di accudimento. Li si vede sempre di più, purtroppo, ridotti in cattività o allevati proprio per essere venduti a causa della forte richiesta del mercato. Ma si tratta di animali a rischio estinzione, che vivono solo in una determinata zona del Messico, l'area lacustre di Xochimilco, ovvero ciò che resta di un vasto sistema ormai quasi del tutto scomparso nella periferia di Città del Messico.

In Galles il ritrovamento dell'axolotl ha destato curiosità e sdegno, considerando appunto che si tratta di un abbandono che poteva portare solo alla morte dell'animale, in un habitat lontano dalle condizioni naturali in cui dovrebbe vivere e che comunque rimarrà in cattività, questa volta custodito però dalla sua "salvatrice" che non è una persona qualsiasi, ma una bambina di dieci anni che ha visto l'animaletto e lo ha segnalato ai suoi genitori.

@intothevaro WOW, just WOW! we never expected that when Evie innocently caught Dippy in the Ogmore river in Bridgend, that it was just the beginning of something that would become huge! Evie and her new best friend have made headlines all over the world now. It started with a radio interview with reporter Niki Cardwell from Radio 4 who was the first to get in touch after seeing our Tiktok video and it blew up from there, before we knew it we were asking to leave School for the rest of the day for an impending BBC TV crew to descend upon our home, sheer madness! Since then Dippy and Evies tale has been shared across the BBC News, Newspapers, radio stations and the World Wide Web, I am seeing this pop up everywhere! massive thanks to Niki, you made a little girls dream come true by getting her to Newsround, and for putting us in touch with Chris Newman who has recorded this finding. and a shout out @NT Labs who have very kindly offered us a care package to help us support Dippy on her journey to recovery and happiness. her next goal, A Blue Peter badge left to apply for! go Evie, literally my little superstar! @NT Labs @BBC News @Newsround @radio4 #bbcnews #newsround #axolotl #conservation #fyp ♬ After the Storm – Kilim Müzik

L' axolotl è stato ribattezzato Dippy, diminutivo del nome del ponte dove era stato lasciato, e a incontrarlo è stata Evie Hill che stava facendo una passeggiata in zona. La madre ha creato poi un account su TikTok dove aggiorna costantemente sullo stato di salute dell'animale. L'anfibio era ferito, presentava ferite alla coda e all'addome, probabilmente a causa dell'attacco di un predatore. Si tratta comunque del primo esemplare mai avvistato in tutto il Regno Unito, per una specie che ad oggi è considerata in pericolo di estinzione, tanto che le suore che vivono in un convento che si trova proprio sul lago Xochimilco hanno dismesso il loro business principale che era lo sfruttamento di questi animali cui venivano attribuiti poteri medicinali per partecipare ora a un progetto di tutela e conservazione.