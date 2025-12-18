UN PROGETTO DI
18 Dicembre 2025
11:29

Aquile di mare scomparse e dispositivi GPS rimossi per far sparire le prove: la Polizia indaga in Regno Unito

Tre rare aquile di mare codabianca sono scomparse in circostanze misteriose in Regno Unito. La polizia indaga e le ONG offrono 10mila sterline di ricompensa a chiunque sappia qualcosa.

di Salvatore Ferraro
Immagine
Tre aquile di mare parte di un importante progetto di reintroduzione sono scomparse in circostanze sospette in Inghilterra, Galles e Scozia

Nel Regno Unito è scattata un'indagine su quella che appare come una serie di sparizioni tutt'altro che casuali. Tre rare aquile di mare codabianca – tra cui uno dei primi giovani nati e involati in Inghilterra dopo secoli di assenza – sono scomparse in circostanze sospette. Un colpo durissimo per uno dei più importanti progetti di conservazione europei, tanto che la RSPB – a più grande organizzazione per la protezione degli uccelli in Europa – ha annunciato una ricompensa di 10mila sterline per chiunque fornisca informazioni utili a identificare i responsabili.

Le indagini coinvolgono più forze di polizia e la National Wildlife Crime Unit, l'unità specializzata nei reati contro la fauna selvatica. I casi riguardano aree diverse del Paese: Inghilterra, Galles e Scozia e c'è un dettaglio che rende ancora più allarmante la vicenda e che alimenta i sospetti: i dispositivi GPS con cui erano equipaggiate le aquile sono stati rimossi e ritrovati nei pressi dell'ultima posizione registrata.

Il ritorno storico delle aquile di mare in UK, troncato sul nascere

Immagine
Le aquile di mare sono tornate in Regno Unito dopo decenni grazie a diverse iniziative di reintroduzione

L'aquila di mare codabianca (Haliaeetus albicilla) è uno dei più grandi e maestosi rapaci presenti in Europa, con un'apertura alare che può superare i due metri e mezzo. In passato era molto diffusa in tutto il Continente e in Regno Unito, ma è stata sterminata all'inizio del 900 a colpi di fucile e avvelenamenti, soprattutto per proteggere gli interessi legati alla caccia. Dopo decenni di assenza, negli ultimi anni è però iniziato in Gran Bretagna un ambizioso progetto di reintroduzione.

Dal 2019, grazie alla collaborazione tra enti pubblici e diverse associazioni, sono stati liberati 45 individui allevati in cattività. Alcune coppie hanno già iniziato a riprodursi in natura e almeno sei aquilotti sono nati sul territorio britannico per la prima volta dalla fine del 700. Uno di questi è proprio il giovane scomparso nel Sussex, uno dei primi a spiccare il volo in Inghilterra dopo centinaia di anni, anche per questo c'è molta attenzione intorno a questi rapaci.

Dispositivi satellitari rimossi: ecco perché si sospetta un reato

Immagine
Due dispostivi GPS su tre, usati dai ricercatori per seguire i rapaci, son ostati rimossi e ritrovati nei pressi dell’ultima posizione registrata

Tutte le aquile reintrodotte vengono seguite tramite trasmettitori satellitari, piccoli dispositivi che permettono ai ricercatori di conoscere posizione e spostamenti degli animali quasi in tempo reale. È uno strumento fondamentale per studiare il loro comportamento e intervenire in caso di problemi. In almeno due casi, però, i segnali si sono interrotti bruscamente e i dispositivi sono stati ritrovati tagliati con uno strumento affilato, probabilmente una lama, e abbandonati nei pressi dell'ultima posizione registrata.

Nel terzo episodio, invece, il trasmettitore ha smesso di inviare dati l'8 novembre e dell'aquila non si è più avuta alcuna traccia. Secondo gli investigatori, questi elementi fanno pensare che qualcuno abbia ferito o ucciso intenzionalmente i rapaci, tentando poi di far sparire le prove. Tra i promotori dell'iniziativa ci sono numerose organizzazioni, tra cui la Roy Dennis Wildlife Foundation e Forestry England, che hanno chiesto a gran voce in un comunicato che venga fatta luce su questa vicenda.

Perché qualcuno prende di mira questi rapaci

Immagine
Secondo esperti e ONG, vengono viste come una minaccia da chi gestisce le riserve di caccia

Secondo ambientalisti e ricercatori, le aquile di mare possono essere viste come una minaccia da chi gestisce riserve di caccia. Si ritiene – spesso senza reali basi scientifiche ed evidenze – che predino fagiani e pernici allevati e liberati per le battute di caccia. Per questo, in passato come oggi, alcuni rapaci vengono uccisi illegalmente. Eppure, molti appassionati, birdwatcher e semplici cittadini, avevano invece accolto con entusiasmo e come una vera e propria rinascita il ritorno di questi maestosi rapaci nel Regno Unito.

Nel frattempo, diverse forze di Polizia continuano a indagare. Nel Sussex, il trasmettitore è stato trovato in un fiume la sera del 20 settembre; in Galles, l'altro dispositivo GPS è stato trovato in una zona umida il 13 settembre; in Scozia l'aquila ha smesso di inviare la posizione l'8 novembre. Per tutti e tre i casi, gli investigatori e le associazioni chiedono a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti.

