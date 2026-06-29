A Trecastagni, in Sicilia, arrivano i cartelli stradali per salvare i gatti randagi dagli investimenti

Uno dei cartelli stradali posizionati tra le strade di Trecastagni, in provincia di Catania



A Trecastagni, in provincia di Catania, sono comparsi nuovi cartelli stradali che invitano gli automobilisti a rallentare e a prestare attenzione ai gatti randagi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ridurre gli investimenti dei gatti che vivono in libertà e sensibilizzare i cittadini sul rispetto degli animali domestici integrati nel tessuto urbano.

Il progetto è stato promosso dal movimento "I Trovatelli del Sud", un gruppo di volontari e cittadini impegnati nella tutela degli animali, in collaborazione con il Comune di Trecastagni. I cartelli sono stati installati nelle aree dove è più frequente la presenza di gatti liberi e colonie feline, cioè gruppi di gatti che vivono stabilmente all'aperto e che, in Italia, sono tutelati dalla legge.

L’obiettivo è ridurre gli investimenti stradali di gatti liberi e randagi presenti sul territorio



Oltre alla segnaletica, in alcuni punti sono state posizionate anche delle fototrappole, telecamere automatiche utilizzate per documentare ciò che accade in una determinata area. Questi dispositivi possono aiutare a ricostruire eventuali episodi di investimento o di maltrattamento degli animali.

L'iniziativa vuole infatti ricordare agli automobilisti l'importanza di moderare la velocità, soprattutto durante le ore notturne, quando i gatti sono più attivi e la visibilità è ridotta. Ogni anno, infatti, tantissimi animali domestici e selvatici perdono la vita sulle strade, a causa di distrazioni, eccesso di velocità o, nei casi più gravi, di comportamenti volontari. Il progetto rappresenta anche un invito a rispettare le norme del Codice della strada e la legislazione italiana che tutela gli animali. L'articolo 544-bis e quelli successivi del Codice penale prevedono infatti sanzioni per chi uccide o maltratta un animale.

Il progetto rappresenta anche un invito a rispettare le norme del Codice della strada e la legislazione italiana che tutela gli animali



"È un piccolo progetto significativo iniziato già lo scorso anno, quando fu installato il primo cartello in Corso Vittorio Emanuele", ha spiegato il cittadino che ha promosso l'iniziativa. "Ci auguriamo che questo risultato possa portare a una maggiore attenzione sulle strade, evitando altri incidenti e la morte di tanti animali".

L'auspicio dei promotori dell'iniziativa è che l'esperienza di Trecastagni possa essere seguita anche da altri Comuni della Sicilia e non solo. Piccoli interventi come questo, uniti a una maggiore consapevolezza da parte di chi guida, possono contribuire a rendere le strade più sicure non solo per le persone, ma anche per i tanti animali domestici e selvatici che condividono con noi gli spazi urbani.