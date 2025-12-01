5 snack (salutari) che i cani amano

Puoi dare al tuo cane uno snack semplici e preferibilmente naturale come carne e pesce essiccati, yogurt, e qualche frutto mela e pera. Vediamo quali.

La chiave quando si offrono snack al cane è di non eccedere con le dosi e scegliere quelli giusti



Offrire uno snack al cane sembra un gesto innocuo, ma se l'alimento che è scelto non è sano potremmo creare parecchi problemi al nostro amico. Gli snack e i fuori-pasto in generale sono tra le cause più comuni e sottovalutate del sovrappeso nel cane, è quindi molto importante sceglierli con cura.

La frequenza ideale dipende dal livello di attività e dalla dieta complessiva, ma in generale è preferibile considerare gli snack un'aggiunta occasionale da usare solo in casi particolari. Vediamo quali sono i più sani e perché sceglierli.

Snack essiccati di carne

Il cane è un carnivoro opportunista, significa che la sua dieta si basa principalmente sulla carne, anche se la lunga storia di co-evoluzione accanto agli esseri umani ha modellato le sue capacità digestive permettendogli di mangiare anche frutta e verdura.

La sua natura però non mente e la carne essiccata è sicuramente una delle ricompense più apprezzate e anche una tra le scelte più salutari. L'essiccazione concentra le proteine, offrendo un apporto elevato di aminoacidi essenziali senza l’eccesso di grassi tipico di alcuni prodotti industriali più elaborati. Inoltre, sono snack pratici, facilmente porzionabili e di solito privi di additivi. Attenzione però: anche in questo caso la moderazione è fondamentale.

Snack essiccati di pesce

Gli snack di pesce essiccato, come quelli di carne, sono molto graditi ai cani e si integrano bene nella loro dieta naturale. Sono snack sani perché il pesce è una fonte naturale di acidi grassi omega-3, nutrienti utili per mantenere in buone condizioni pelle, mantello e funzioni cognitive.

La consistenza favorisce la masticazione, e l’apporto proteico resta elevato, anche se inferiore rispetto alle carni rosse. Si tratta di uno snack utile anche nei periodi di muta, il pesce infatti rientra tra gli alimenti che il cane dovrebbe mangiare per avere un pelo sano.

Yogurt

Lo yogurt rientra tra gli snack sani. Attenzione però, non tutti i tipi di yogurt si possono dare al cane. Lo yogurt bianco, quello greco e il kefir sono i più sicuri, a patto chesiano privi di zuccheri e dolcificanti.

Il gusto morbido lo rende molto apprezzato, inoltre i fermenti vivi possono apportare numerosi benefici alla flora intestinale. È molto utile perché la moderata presenza di grassi lo rende più saziante di altri snack, e può anche diventare un gioco se inserito all'interno di un kong e poi congelato in estate.

Mela

La mela è uno degli snack vegetali più comuni: è facile da trovare in casa e rientra tra i frutti che si possono dare al cane grazie alla sua ridotta quantità di zuccheri. Dal punto di vista nutrizionale apporta fibre solubili e micronutrienti utili, come la vitamina C. Va offerta a piccoli pezzi, senza semi e senza torsolo.

Pera

Anche la pera si può dare al cane, anche se ha una quota di zuccheri superiore rispetto alla pera. Va data con moderazione, ma nelle dosi giuste offre una buona quantità di fibre utili per la regolarità intestinale e una buona dose di acqua. Anche in questo caso è fondamentale eliminare semi e il torsolo, e offrire solo fettine o piccoli cubetti.