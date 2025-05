4 gattini intrappolati in un tubo di scolo salvati dai Vigili del Fuoco: ora cercano casa

Quattro gattini di appena 40 giorni sono stati salvati dopo essere rimasti intrappolati in un tubo di scolo all’Ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, grazie all’intervento dei dipendenti e dei Vigili del Fuoco. Ora stanno bene e sono accolti da ENPA in una casa temporanea, in attesa di adozione.

4 gattini di appena 40 giorni sono rimasti incastrati in un tubo di scolo dell'acqua piovana rischiando di morire. Per fortuna in loro soccorso sono arrivati i dipendenti dell’Ospedale di Cernusco sul Naviglio insieme ai Vigili del Fuoco di Gorgonzola, nel Milanese.

La brutta disavventura dei gattini si è risolta con un lieto fine.

Il salvataggio dei gattini intrappolati in un tubo

Tutto è iniziato nella mattina di domenica 4 maggio, quando alcuni addetti alle cucine della struttura hanno udito dei deboli miagolii provenienti da un’area esterna, nei pressi della lavanderia. L’ospedale ospita nei suoi giardini una colonia felina regolarmente censita, composta da circa 18 gatti, seguiti con dedizione da due dipendenti: Giovanna, dell’amministrazione, e Paola, operatrice in pediatria. Sono loro il punto di riferimento per ogni emergenza a "quattro zampe".

Chiamata dai colleghi, Paola ha seguito i suoni fino a un tubo di scolo, qui ha identificato la provenienza dei miagolii, pur senza riuscire a vedere gli animali. Resasi conto della gravità della situazione, ha contattato immediatamente i Vigili del Fuoco e in pochi minuti è arrivata una squadra, insieme a Sergio, operatore ENPA Monza, esperto nel recupero di gatti in difficoltà.

Protendendosi nel tubo, i soccorritori hanno individuato due micini, visibilmente terrorizzati e forse bloccati anche da detriti all’interno del condotto. Per liberarli, i pompieri hanno dovuto aprire una grata per togliere i detriti, per poi far scorrere delicatamente un filo d’acqua, spingendoli verso l’uscita. Non appena sono apparsi, Paola li ha afferrati con prontezza, avvolgendoli in una calda felpa.

Ma i miagolii non erano finiti: altri due fratellini si trovavano più in alto, bloccati in una curva del tubo. L’unica soluzione era quella di smontare con pazienza un’intera sezione di tubazione, pezzo per pezzo. Grazie all’ingegno e alla determinazione dei Vigili del Fuoco, anche gli ultimi due cuccioli sono stati recuperati sani e salvi.

Un nuovo inizio per i gattini salvati nel Milanese

Nel frattempo, Lara, operatrice del Gattile di Monza, aveva predisposto tutto il necessario per accogliere i piccoli nella struttura di via San Damiano. Qui sono stati puliti, scaldati, rifocillati e sverminati. I quattro fratellini – due maschietti e due femminucce, tutti bianchi e tigrati – sono poi stati affidati a Nicole, volontaria dell’Asilo dei Cuccioli ENPA, che insieme alla sua famiglia si prenderà cura di loro.

Nella loro nuova casa provvisoria, i micini mangiano, dormono e iniziano a esplorare l’ambiente. Sebbene siano ancora un po’ timorosi, in particolare le due femmine, chiamate Laa-Laa e Po, i maschietti Tinky Winky e Dipsy cominciano a giocare e interagire con curiosità.

Per informazioni sui mici e sulla loro adozione contattare le volontarie all'indirizzo mail adozioni.gatti@enpamonza.it.