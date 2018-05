Fabio Bardelloni, un ragazzo di 17 anni dell'Isola d'Elba, ha perso la vita questa mattina dopo essere finito fuoristrada mentre era alla guida della sua motocicletta. Il decesso è sopraggiunto subito dopo essere stato soccorso dal personale del 118. La tragedia si è consumata in località Carpani, vicino a Portoferraio e, stando a quanto si è appreso, Fabio avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire in un fosso adiacente la provinciale che da Portoferraio conduce a Procchio pochi chilometri fuori Carpani, dopo il bivio per Valle Di Lazzaro.

Il diciassettenne, stando alle prime informazioni raccolte, era appena uscito dalla casa della fidanzata per tornare nella sua abitazione, quando dopo lo stop di Valle Di Lazzaro ha svoltato a destra verso Procchio, scivolando subito dopo nel fosso che costeggia la provinciale. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno invitato chi si fosse trovato a transitare nella zona a farsi vivo perché l'incidente sarebbe avvenuto a quanto pare senza testimoni: gli inquirenti intendono capire se la moto sia finita fuori strada perché il giovane ha perso il controllo o in conseguenza di eventuali manovre azzardate di altre vetture. A dare l'allarme sarebbero stati i familiari della fidanzata.

Fabio era un grande appassionato di calcio. Per anni aveva militato nelle giovanili dell'Audace Portoferraio. Ma da tre anni giocava con l'Elba 97 calcio a 5. Grande tifoso del Milan, viveva a Procchio insieme ai genitori e alla sorella più grande. La famiglia Bardelloni è molto conosciuta all'Isola d'Elba, anche i nonni che sono residenti a Portoferraio.