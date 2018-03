C'è un bambino da qualche parte che ha lasciato l'ospedale con un nuovo cuore grazie a lui. E grazie a lui c'è anche bambino che è stato dimesso con un nuovo fegato mentre un uomo adulto è tornato a casa con un nuovo rene e nuovo pancreas. Lui è Riley Moon, un bambino di dieci anni vittima di un devastante incidente stradale avvenuto la scorsa settimana in Australia. Era venerdì sera quando il piccolo ha preso il suo monopattino per andare da un amico e far rientro a casa dove però non è mai più tornato. Lungo la strada infatti ha impattato contro un'auto e lui ha sbattuto violentemente la testa a terra, senza mai più riprendersi.

Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, infatti, Riley è entrato in coma e per lui non è stato più possibile fare nulla. Ha subito un grave trauma cranico nonostante indossasse un caschetto e i medici non hanno lasciato speranza alla famiglia. I genitori così hanno deciso di staccare la spina alle macchine che lo tenevano in vita per donare poi i suoi organi ad altri pazienti e salvare loro la vita. "Così la morte di Riley sembra un po' meno inutile" hanno dichiarato Jo e suo marito Geoff che sono stati sempre sostenitori della donazione di organi e hanno deciso che Riley avrebbe voluto essere generoso con gli altri. "La donazione ci dà un po' di speranza sapendo che il nostro vigoroso ragazzo vive attraverso le vite degli altri" hanno concluso i genitori, abbracciati dalla comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia per la devastante perdita.