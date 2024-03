WhatsApp lavora a una funzione per trascrivere le note vocali: cosa sappiamo Non sempre si riescono o si vogliono ascoltare le note vocali di WhatsApp. Per non perdersi informazioni importanti ora l’app sta lavorando a un aggiornamento per trascriverle: la nuova funzione è stata avvistata in una Beta dedicata a Android ma non è ancora chiaro quando uscirà sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ultimo aggiornamento avvistato tra le Beta di WhatsApp potrebbe risolvere un problema discretamente annoso. Il blog specializzato WABetaInfo ha pubblicato una nota in cui rivela che in una delle versioni di prova di WhatsApp è emersa una aggiornamento in grado di trascrivere il contenuto delle note audio. Nello screenshot pubblicato da WABetaInfo si può leggere che per usare la nuova funzione è necessario fare un aggiornamento di 150 Mb. Una volta fatto WhatsApp utilizzarà il sistema di riconoscimento vocale del dispositivo per trasformare in forma scritta tutti i vocali ricevuti dall’utente.

L’aggiornamento è pensato per tutte quelle volte in cui risulta difficile ascoltare un vocale. Più semplicemente questa funzione si può usare anche quando non abbiamo nessuna intenzione di perdere qualche minuto per ascoltare un vocale ma ci basta leggere la sua trascrizione. Più seriamente questa funzione può servire anche a chi ha problemi di udito.

Quando sarà disponibile la trascrizione delle note vocali

Il dato certo è che WhatsApp sta lavorando ufficialmente a questa funzione. Circola anche uno screenshot che mostra quella che dovrebbe essere l’immagine che appare quando chiediamo all’app di trascrivere una nota vocale. Il dato meno certo è quello dell’arrivo sul mercato.

Leggi anche Come risolvere i problemi con l'audio basso dei vocali WhatsApp e aumentare il volume

Le Beta sono delle versioni sperimentali di un'app. Sono versioni che vengono diffuse a un ristretto numero di utenti come test, così da capire se possono essere migliorate o se sono pronte ad essere distribuite a tutti. Non tutte le Beta arrivano alla fase finale.

Al momento poi questa funziona è apparsa solo nella Beta di Android. Se dovesse essere confermata però siamo discretamente sicuri che arriverà anche per iOS, il sistema operativo di iPhone. Interessante il peso dell'aggiornamento: se fosse confermato il peso di 150 Mb sarebbe un aggiornamento molto consistente rispetto al passato.