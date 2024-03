WhatsApp lavora a un nuovo aggiornamento: così potrai trovare subito le chat più importanti Secondo il blog WABetaInfo l’app di messaggistica gestita da Meta sta preparando un aggiornamento che riguarda le chat fissate in alto, quelle che gli utenti considerano più importanti e vogliono avere sempre a portata di mano. Per adesso la nuova modifica è stata avvistata solo per la versione di WhatsApp dedicata al sistema operativo Android. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

WhatsApp cambia ancora. La piattaforma di Meta dedicata ai messaggi è una delle app che negli ultimi anni hanno attraversato più aggiornamenti. In prospettiva è anche uno degli asset più importanti per l’azienda guidata da Mark Zuckerberg: ha oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. Una base che potrebbe trasformare WhatsApp un giorno nella super app cinese Weibo, quell’app di tutto che sogna anche Elon Musk e mette insieme messaggi e social network.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp è stato avvistato da WABetaInfo, il blog che si occupa di monitorare tutti i cambiamenti nelle versioni di prova dell’app. Nella Beta identificata come 2.24.6.13 per Android, WhatsApp permette di alzare il numero delle chat fissate in alto a cinque, al momento se ne possono mettere solamente tre.

Questa soluzione potrebbe essere utile a chi utilizza le app fissate in alto. È un metodo discretamente utile per trovare subito le conversazioni con i contatti che riteniamo più importanti. Come tutte le Beta, al momento WhatsApp sta testando questa funzione su un campione di utenti. Se clienti e sviluppatori la riterranno efficace verrà implementata anche nell’app ufficiale.

Leggi anche WhatsApp non funzionerà più sui vecchi telefoni: come capire quali sono

Come fissare in alto le conversazioni su WhatsApp

Per fissare in alto le chat di WhatsApp le operazioni da seguire sono abbastanza semplici. Variano solo in base al sistema operativo che utilizzate. Vi lasciamo qui le indicazioni:

Come fissare in alto le conversazioni WhatsApp su iPhone

Se avete un iPhone, nella versione di WhatsApp per iOS le procedure da seguire sono:

Aprite WhatsApp

Andate sulla pagina delle conversazioni

Toccate la chat che volete fissare

Scorrete verso destraToccate su “Fissa”

Ora ne potete fissare al massimo tre

Per togliere una chat fissa basta scorrere la chat che avete fissato verso destra e toccare “Rimuovi”

Come fissare in alto le conversazioni WhatsApp su Android

Se avete un qualsiasi telefono che usa Android come sistema operativo, la strada da seguire invece è:

Aprite WhatsApp

Andate sulla pagina delle conversazioni

Toccate la chat che volete fissare

Tenete premuto

Toccate il simbolo della puntina

Ora ne potete fissare al massimo tre

Per togliere una chat fissa basta tenere premuta la chat che avete fissato e toccare il simbolo con la puntina barrata