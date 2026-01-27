WhatsApp lancia una funzione per non farsi spiare: cosa sono le Impostazioni Restrittive

WhatsApp ha lanciato una nuova serie di funzioni legate alla privacy. Una di queste permette di bloccare gli allegati da parte di persone che non fanno parte dei nostri contatti. È esattamente il canale di accesso seguito dallo spyware del caso Paragon.

Poco più di un anno fa un certo numero di account WhatsApp in Italia ha ricevuto un messaggio. “Le nostre indagini indicano che potresti aver ricevuto un file dannoso tramite WhatsApp e che lo spyware potrebbe aver comportato l'accesso ai tuoi dati, inclusi i messaggi salvati nel dispositivo”. È stato l’inizio del caso Paragon, una campagna di spionaggio con cui i dati di giornalisti, attivisti e imprenditori sono stati rubati con lo spyware Graphite. Ancora non si sa da chi. Tra le vittime c’erano il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il capo area della redazione di Napoli Ciro Pellegrino.

Ora WhatsApp ha lanciato dai suoi canali una nuova serie di funzioni dedicate proprio alla protezione dagli attacchi informatici. Il nome del nuovo pacchetto di funzioni è Impostazioni dell'account restrittive. Si tratta, in breve, di una serie di funzioni di sicurezza aggiuntive che servono proprio a limitare i rischi legati agli attacchi più sofisticati. Lo specifichiamo: questo non è un annuncio o un'indiscrezione, parliamo di una funzione diffusa sul blog ufficiale di Meta.

Il blocco degli allegati

Tra le funzioni che vengono citate da WhatsApp c’è il blocco degli allegati. Leggiamo: “Blocco di allegati e file multimediali da parte di persone che non fanno parte dei tuoi contatti”. Può sembrare un dettaglio ma questo è esattamente il canale che è stato utilizzato per inviare il file pdf da cui Graphite è entrato nei telefoni delle sue vittime.

Leggi anche Il messaggio che trasforma il tuo WhatsApp in un fantasma: come funziona il GhostPairing Attack

Oltre a questo, Meta ha spiegato di aver modificato anche le impostazioni legate al back-end: “Abbiamo anche implementato un linguaggio di programmazione di back-end chiamato Rust per proteggere foto, video e messaggi da eventuali spyware, permettendoti di condividerli e di chattare in tutta tranquillità”. Questa modalità di sicurezza avanzata si può attivare andando su Impostazioni, poi su Privacy e a questo punto su Avanzate.