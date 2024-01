“Viaggi gratis per un anno”: la nuova offerta di Trenitalia su WhatsApp è una truffa, cosa bisogna fare I truffatori giocano sul passaparola, il link infatti è arrivato come messaggio da parte di conoscenti o familiari, in questo modo gli utenti abbassano le difese e inseriscono i dati personali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il copione è sempre lo stesso: arriva un link su WhatsApp a nome di Trenitalia, basta cliccare per vincere biglietti gratis per un anno. Chi apre il link viene rimandato su una pagina, la grafica è verosimile, colori e font sono quelli utilizzati da Trenitalia, compare anche l'immagine della carta regalo, eppure è solo un'altra truffa. "È un'offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia", ha spiegato l'azienda all'agenzia stampa Adnkronos. “Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti, e abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostri social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali” sottolinea Trenitalia.

La stessa truffa era stata inviata sempre su WhatsApp durante il Black Friday. I truffatori avevano sfruttato il periodo di sconti per pubblicare sul sito fake la promozione: "Sei stato selezionato casualmente per partecipare al nostro sondaggio del Black Friday. Rispondi e vinci una carta regalo per viaggiare gratis per un anno!" Subito sotto aggiungono: "Rimangono 05 regali disponibili". Come sempre i truffatori fanno leva sull’emotività per abbassare le difese razionali degli utenti.

Come funziona la truffa

Su WhatsApp arriva un messaggio con allegato un link, per vincere i biglietti gratis e ottenere la carta regalo basta rispondere a un questionario, spiegano sul sito. L'obiettivo degli hacker è convincere gli utenti a inserire i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, spesso anche numeri di carte di credito e debito. È un tentativo di phishing, una truffa telematica che cerca di estrapolare le informazioni simulando pagine web create ad hoc per ingannare gli utenti.

I truffatori giocano sul passaparola, il link infatti è stato condiviso su WhatsApp e Facebook, e spesso è arrivato come messaggio da parte di conoscenti o familiari. In questo modo gli utenti abbassano le difese e inseriscono i dati personali (informazioni che poi verranno utilizzate dagli hacker) nel form che promette viaggi gratis per un anno. Alla fine del quiz l'utente viene dichiarato vincitore, ma il premio non arriverà mai. “Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto a essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia", ribadisce la società. Il link funziona soltanto da smartphone, i pc infatti segnalerebbero la truffa e la pagina risulterebbe irraggiungibile.

Come difendersi dalle frodi online

La regola d’oro è non condividere mai i codici di sicurezza o i dati personali, soprattutto se si tratta di numeri delle carte di debito, credito, o i codici di accesso. Non solo, anche se la grafica è verosimile bisogna sempre controllare il mittente del messaggio e il link in allegato, non cliccare sull’indirizzo ma copiarlo nella barra del browser. Spesso basta guardare l'Url per scoprire la truffa, nel dominio del link inviato dagli hacker compare infatti “wpme.cc”, il sito in realtà è già stato utilizzato per lanciare campagne fraudolente.

Chi è caduto nella trappola deve cambiare subito le password degli account di posta elettronica che sono stati inseriti nel form, e bloccare se sono stati condivisi i dati personali, le carte di credito e debito. É bene anche segnalare la truffa alla Polizia Postale. Infine, come spiega Trenitalia, ogni offerta della società viene annunciata sui loro canali e social, il consiglio è di controllare sempre se ci sono comunicazioni ufficiali.