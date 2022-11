Uno stormo di 500 droni ha illuminato il cielo di New York (ma era solo per celebrare Candy Crush) Lo spettacolo è diventato un pretesto per accendere i riflettori sulla possibilità di legalizzare i droni nei cieli della città. Al momento le pubblicità luminose di questo tipo sono ancora vietate.

A cura di Elisabetta Rosso

Cinquecento droni luminosi si sono alzati sul cielo di New York. È l’ultima trovata pubblicitaria di Candy Crush che ha scelto di di festeggiare in grande spolvero il suo decimo anniversario “trasformando il cielo nel più grande schermo del pianeta", come ha spiegato Fernanda Romano, chief marketing officer del gioco.

L'iniziativa ha suscitato pareri contrastanti, tra chi accoglie con entusiasmo i festeggiamenti e chi invece è preoccupato per la migrazione degli uccelli sull’area e per l’inquinamento luminoso. Sotto si intravede la vecchia guerra dei droni che divide la città.

A New York i droni sono vietati

Le leggi sull’aviazione di New York, impediscono di pilotare droni sorpa la città, proprio per questo Candy Crush ha deciso di spostarsi dall'altra parte del fiume Hudson nel New Jersey. Dato che le luci sono visibili entro il raggio di un chilometro e mezzo, è stato possibile osservare lo spettacolo anche da Battery Park nella parte bassa di Manhattan. La coreografia è durata una decina di minuti.

È stata un’impresa per Candy Crush conquistare il New Jersey, anche qui infatti ci sono restrizioni sui droni, ma è stato concesso un permesso speciale. Anche perché c’era un precedente. A giugno l’NBA aveva infatti messo in scena uno spettacolo di luci con i droni proprio nell’area del New Jersey.

C’è chi non ha apprezzato l’iniziativa

"Penso che sia scandaloso rovinare lo skyline della nostra città a scopo di lucro", ha detto a Gothamist il senatore dello stato Brad Hoylman. "È offensivo per i newyorkesi, per le nostre leggi locali, per la sicurezza pubblica e per la fauna selvatica".

Molti temono che lo spettacolo di luci possa disturbare o essere pericoloso per gli uccelli che migrano sopra New York. "L'Hudson è un'importante via di transito per gli uccelli e fortunatamente è stato sempre buio", ha affermato Dustin Partridge, direttore della conservazione e della scienza presso l'Audubon di New York. "Entrare in questo modo senza pensare all'impatto sull'ambiente e agli uccelli che voleranno nello stesso spazio aereo di quei droni è sorprendente".

Il fronte che vuole legalizzare i droni

C’è una causa in corso sulla legge che vieta i droni ed è presente un‘intensa attività di lobby da parte di aziende come Uber e AT&T, che cercano di incorporarli nelle loro attività. Proprio per questo il lancio pubblicitario di Candy Crush diventa il pretesto perfetto per sostenere lo spettacolo e con esso la legalizzazione dei droni sulla città.

In risposta agli scettici, i sostenitori elencano tutti i vantaggi. Possono essere utili nel rilevamento degli edifici, nella protezione dei vigili del fuoco o nel pattugliamento delle spiagge balneabili per gli squali.

Graham Hill, il proprietario di una società di droni con sede a Denver, Hire UAV Pro, ha spiegato che stanno diventando un'alternativa più sicura ai fuochi d’artificio. "Il tipo di clienti che vengono da noi sono quelli che cercano di fare pubblicità nel cielo", ha spiegato Hill a Gothamist. "Il vantaggio degli spettacoli di luci con droni è la possibilità di trasformare lo spazio vuoto e il cielo vuoto in un grande cartellone pubblicitario”. Il direttore generale di Pixis, società che ha messo in piedi lo spettacolo per Candy Cruch ha poi aggiunto “lo skyline di New York è una tela straordinaria su cui lavorare".