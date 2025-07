Un uomo ha rivelato parecchi segreti militari su Tinder: ora rischia 10 anni di carcere

David Slater, ex colonnello dell’esercito americano, ha condiviso informazioni militari riservate con una donna conosciuta su un’app di incontri, che si è presentata come una donna residente in Ucraina.

Per mesi David Slater ha parlato con una donna conosciuta su un'app di incontri, condividendo ogni aspetto della sua vita, anche segreti militari classificati top secret. La storia è vecchia quasi quanto la guerra stessa, da secoli il romanticismo è stato strumentalizzato per estorcere segreti militari, con le app di incontro è diventato ancora più semplice. Tutto è iniziato con un match, poi le prime conversazioni e le domande più incalzanti sulle strategie militari.

Slater, 64 anni, è un ex tenente colonnello con autorizzazioni "top secret". Ha lavorato allo U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) – il comando responsabile del deterrente nucleare degli Stati Uniti e del coordinamento delle forze strategiche – nella base di Offutt, in Nebraska e, secondo il Dipartimento di Giustizia, aveva accesso ad alcuni dei segreti più delicati degli Stati Uniti. L'ex ufficiale avrebbe condiviso queste informazioni a una persona incontrata su una piattaforma di dating online, che si è presentata come una donna residente in Ucraina.

In una nota, Slater ha ammesso: “Ho cospirato volontariamente per comunicare informazioni di difesa nazionale a una persona non autorizzata". Tra i temi trattati nelle conversazioni ci sono infatti obiettivi strategici e capacità militari della Russia. I messaggi, riportati da CBS News, mostrano che l’interlocutrice chiedeva insistentemente informazioni riservate. A marzo 2022 la donna scriveva: “Amore, cosa mostrano gli schermi nella stanza speciale? È molto interessante.” E ancora: “Caro Dave, la NATO e Biden hanno un piano segreto per aiutarci?”

Dal flirt al patteggiamento: ora rischia fino a 10 anni

Slater ha patteggiato la pena, dichiarandosi colpevole davanti a un giudice federale a Omaha. “Ha tradito il suo dovere di proteggere informazioni riservate, condividendo deliberatamente dati di difesa nazionale con una persona conosciuta online, nonostante i suoi anni di esperienza militare,” ha dichiarato la procuratrice Lesley Woods. “L’accesso a informazioni classificate comporta una responsabilità enorme”, ha aggiunto.

Slater è in libertà fino alla sentenza prevista per l’8 ottobre. I procuratori e la difesa hanno proposto una pena compresa tra 5 anni e 10 mesi e 7 anni e 3 mesi. La pena massima prevista per il reato è di 10 anni. Sarà il giudice federale Brian Buescher a decidere se accettare il patteggiamento.

Nel patteggiamento ha ammesso di aver trasmesso a questa presunta donna informazioni classificate come “segrete”, riguardanti obiettivi militari e le capacità delle forze russe. Il documento del tribunale afferma che Slater “sapeva o aveva motivo di credere che quelle informazioni potessero essere usate per danneggiare gli Stati Uniti o favorire una nazione straniera”. Secondo i documenti del tribunale, Slater ha lavorato in un’area riservata della base militare tra l’agosto 2021 e l’aprile 2022. Durante quel periodo ha partecipato a briefing classificati “top secret” sulla guerra in Ucraina.

Chi c’era dall’altra parte dello schermo?

I messaggi ricevuti da Slater alternano toni affettuosi a domande mirate: “Sei il mio informatore segreto dell’amore!” “Dave, spero che domani la NATO prepari una bella ‘sorpresa’ per Putin. Me lo dirai?” In un altro scambio dell’aprile 2022, l'utente ha scritto. “Dolce Dave, grazie per le informazioni preziose. È fantastico che due funzionari americani stiano andando a Kyiv.”

Al momento, non è chiara l'identità dell'utente che per mesi ha parlato con Slater: potrebbe essere un agente dell’intelligence ucraina, russa o se fosse un attore isolato. Anche la piattaforma di incontri utilizzata non è stata resa pubblica.