Un trend di TikTok su come rubare Hyundai e Kia sta causando grossi problemi ai produttori Un gruppo di procuratori generali ha chiesto un richiamo a livello federale per i modelli di Hyundai e Kia più colpiti da questo fenomeno. Il rischio non è solo per i proprietari delle auto, ma anche per gli adolescenti che le guidano senza esperienza.

A cura di Valerio Berra

Le prime segnalazioni erano cominciate lo scorso settembre. Per motivi ovvi non riveleremo i dettagli, ma per diverse settimane su TikTok si erano diffusi i video di quella che è stata battezzata Kia Challenge. Più che una serie di sfide però erano dei tutorial per il furto di automobili. Alcuni modelli di Kia e di Hyundai infatti possono essere rubati e utilizzati senza particolari conoscenze in materia di elettronica o di furto. Chris DiLella e Andrea Day, due giornalisti della Cnbc, avevano raccolto una serie di testimonianze che rendevano la dimensione del fenomeno.

Solo a Los Angeles, sempre nel periodo di settembre 2022, i furti di questi modelli di auto erano aumentati dell’85% rispetto all’anno precedente. A commettere i furti erano soprattutto adolescenti, a volte anche bambini. Lo sceriffo Tom Dart della Contea di Cook, nello Stato dell’Illinois, aveva detto: “Avevamo un bambino di 11 anni che era uno dei nostri ladri più prolifici”. Ora però un gruppo di procuratori generali degli Stati Uniti ha chiesto alle cause automobilistiche di ritirare i modelli più colpiti dai furti.

La richiesta del richiamo federale

I procuratori hanno chiesto di disporre un richiamo a livello federale alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Almeno per i veicoli prodotti tra il 2011 e il 2022 che, per motivi tecnici, sono “particolarmente vulnerabili ai furti”. Al momento la NHTSA ha negato la possibilità di fare qualsiasi tipo di richiamo, spiegando però che ha incontrato i vertici delle case automobilistiche: “Abbiamo ripetutamente incontrato Hyundai e Kia per discutere le cause che contribuiscono alla vulnerabilità del furto”.

Il rischio di incidenti

Il problema non riguarda solo i proprietari delle automobili. Questi furti vengono commessi spesso da adolescenti e quindi chi ruba e poi guida l'auto a volte non ha molta esperienza, a volte non ha proprio la patente. Negli Stati Uniti l’età media per cominciare a guidare un auto è 16 anni, ma esistono alcune differenze nelle legge dei diversi Stati. Nell’ottobre del 2022 a Buffalo nello Stato di New York quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale a bordo di un mezzo rubato seguendo un tutorial trovato in rete.