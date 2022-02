Un pilota ha scritto “Relax” con il suo aereo al confine con l’Ucraina Negli scorsi giorni un pilota si è cimentato in un’impresa particolare: sul confine tra Moldavia e Ucraina ha scritto la parola “Relax” con il suo aereo.

A cura di Marco Paretti

In quello che sembra essere un tentativo di rilassare le tensioni tra Russia e Ucraina, un pilota ha scritto la parola "Relax" con il tracciato del suo aereo nei cieli accanto al confine con l'Ucraina. Un messaggio visualizzabile grazie a strumenti come Flightradar 24, un sito che tiene traccia di tutti gli spostamenti degli aerei e che negli scorsi giorni ha catalizzato l'attenzione di 30.000 persone che si sono accorte di quello che stava accadendo: sul cielo della Moldavia stava apparendo una scritta particolare che in breve tempo è diventata un invito a rilassare la tensione.

L'attenzione sugli spazi aerei adiacenti ai due paesi è d'altronde altissima, vista la costante presenza militare ai confini e il rischio di un'invasione da parte della Russia. Anche per questo, probabilmente, in molti hanno notato in tempo reale l'inizio della scritta, compreso l'account di Flightradar 24 che a scritta ancora incompleta ha iniziato a twittare con le immagini del volo. La scritta è stata "disegnata" a circa 3.000 metri d'altezza ed è lunga 130 chilometri. L'aereo, il cui nome in codice era proprio "Relax", è decollato il 17 febbraio da Chisinau, la capitale della Moldavia, e ha impiegato 1 ora e 40 minuti per completare il suo compito.

Ovviamente, è bene sottolinearlo, la scritta è visibile solamente attraverso uno strumento di tracciamento come Flightradar 24: non è stata disegnata in cielo con una striscia di fumo, che sicuramente non avrebbe consentito un disegno di queste dimensioni. Probabilmente questo caso di diplomazia aerea non cambierà la situazione di tensione al confine, ma per qualche minuto è riuscito a far sorridere gli utenti che stavano seguendo con apprensione l'evoluzione delle ostilità tra i due paesi. Che, purtroppo, continueranno anche in seguito all'invito a rilassarsi.