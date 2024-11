video suggerito

Un cane robot fa la guardia nella residenza di Trump in Florida: ha una telecamera al posto della testa La sicurezza del neo-eletto presidente degli Stati Uniti ha acquistato Spot, un cane da guardia robotico realizzato dall'azienda Boston Dynamic. Oltre all'aspetto, tra il futuristico e il grottesco, alcuni esperti sollevano dubbi sulla deriva che questi dispostivi potrebbero presto prendere e i rischi per la sicurezza delle persone.

In questi giorni su TikTok sono diventati virali alcuni video che mostrano una strana presenza aggirarsi all'interno degli enormi giardini della residenza Mar-a-Lago di Donald Trump, a Palm Beach, in Florida.

Ha quattro zampe e corre a destra e a sinistra, ma non è affatto un cane vero. Si chiama Spot ed è il cane da guardia robotico realizzato da Boston Dynamics, l'azienda di ingegneria e robotica nota per aver sviluppato BigDog, un cane robotico, per l'esercito americano. Ora Spot è entrato ufficialmente a far parte della sicurezza del neo-eletto presidente degli Stati Uniti. Sulle zampe del robot una scritta "Non animale" avverte i passanti (anche se non ce ne sarebbe un gran bisogno).

Cos'è Spot

Spot è un robot molto agile e veloce, in grado di monitorare ampi perimetri, può salire e scendere le scale e muoversi in spazi molto stretti. Ma – in base a quanto riferisce la Bbc – uno dei motivi principali per cui i servizi di sicurezza di Trump hanno deciso di acquistarli sta nella sua straordinaria capacità di rilevare minacce o elementi di pericolo.

Il robot è infatti dotato di sensori e telecamere che proiettano mappe 3D dell'area circostante, oltre a rilevare la temperatura degli oggetti presenti. Può essere telecomandato a distanza o muoversi autonomamente lungo percorsi preimpostati, senza essere distratto da ciò che gli succede attorno, come potrebbe accadere a un cane vero. D'altronde, stando a quanto riferisce la Bbc, ciascun dispositivo costa circa 75.000 dollari.

Come funziona

Spot è uno dei prodotti di punta dell'azienda robotica. Sul sito ufficiale, Boston Dynamics lo definisce "il robot agile", aggiungendo come questo robot "stia cambiando il modo in cui le organizzazioni monitorano e gestiscono i loro siti, garantiscono la sicurezza dei loro team e prendono decisioni basate sui dati".

Secondo quanto riferisce l'azienda, oggi nel mondo circa 1.500 clienti avrebbero già acquistato Spot. Tra i più noti, solo un anno fa, i robot Spot sono stati acquistati anche dalla polizia della città di New York, nonostante le proteste che qualche anno prima i cittadini avevano sollevato per una scelta simile.

Missy Cummings, professore di ingegneria alla George Mason University a capo dell'Autonomy and Robotics Center dell'università, ha spiegato che nonostante le loro capacità, questi robot non sono infallibili: "Basta che qualcuno spruzzi della lacca per capelli sulle telecamere per creare problemi di funzionamento".

Anche se il suo aspetto, tra l'inquietante e il comico, ha suscitato molti commenti divertiti e sarcastici sui social, si inizia a delineare un tema molto serio dalle complesse implicazioni etiche. Secondo le rivelazioni di Cummings infatti ci sarebbero già delle aziende al mondo al lavoro su uno nuovo modello di cane da guardia robotico armato.