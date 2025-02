Lo strano video di un robot che aggredisce una donna: la sicurezza lo trascina via In Cina un robot androide ha attacco una donna durante una fiera tech. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere, spesso i robot umanoidi hanno commesso passi falsi. A marzo dello scorso anno un robot umanoide dell’Arabia Saudita ha toccato in modo inappropriato una giornalista durante una conferenza sull’intelligenza artificiale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il robot si avvicina alla folla, si sporge oltre la transenna in direzione di una donna, poi le tira una testata. Non ci sono molte informazioni sul contesto: sappiamo che è successo in Cina, durante un festival tecnologico. Il video dell'incidente è diventato virale sui social ed è solo l'ultimo esempio di una tecnologia che, per quanto avanzata, rischia di essere un pericolo per gli esseri umani. Il robot è un "avatar AI agente umanoide", dalle immagini sembra un modello "H1" realizzato dalla società cinese Unitree Robotics. L'androide è stato presentato allo Spring Festival Gala il 28 gennaio durante le celebrazioni del Capodanno cinese. Dopo l'incidente l'androide è stato portato via dalle guardie di sicurezza.

Quello dei robot umanoidi è un mercato affollato. Aziende come Tesla, Figure AI e Unitree Robotics, stanno cercando di sviluppare macchine con forme antropomorfe in grado di diventare assistenti da lanciare sul mercato. I robot sono programmati sia per affiancare i tecnici nelle aziende, ma potrebbero anche uscire dalle fabbriche e diventare assistenti personali in grado di preparare la cena, tagliare il prato o aiutare gli anziani. Eppure, come dimostra questo video, potrebbero non essere ancora pronti.

Non è il primo incidente per i robot umanoidi

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere, spesso i robot umanoidi hanno commesso passi falsi. A marzo dello scorso anno un robot umanoide dell'Arabia Saudita ha toccato in modo inappropriato una giornalista durante una conferenza sull'intelligenza artificiale. L'androide aveva sembianze maschili. Nel 2022, invece, un robot ha rotto il dito di un bambino durante una partita a scacchi, la notizia era stata riportata dall'agenzia di stampa russa TASS.

E se da un lato gli investitori stanno scommettendo sul mercato degli androidi, il pubblico sembra essere ancora scettico nei confronti delle macchine intelligenti. Non stupisce, la base c'è quello che Isaac Asimov ha battezzato il complesso di Frankenstain, ovvero il terrore di creare qualcosa che potrebbe rivoltarsi contro il suo creatore. È quasi come se guardando una macchina vedessimo, anche solo vagamente, qualcosa di noi stessi di cui non ci fidiamo del tutto.