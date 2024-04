video suggerito

Un bug momentaneo di Instagram ha cancellato milioni di follower: cos’è successo Nel week end del 27 e 28 aprile 2024 alcuni account di Instagram hanno improvvisamente perso milioni di follower. Il capo del social, Adam Mosseri, ha spiegato che si è trattato di un errore di sistema che ha falsato il conteggio del numero di follower, ma senza averli cancellati davvero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

101 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagina di essere una star di Instagram, svegliarti una mattina e accorgerti, aprendo il tuo profilo, di aver perso in poche ore milioni di follower. Senza aver fatto nulla che potrebbe aver deluso così tanto la tua community.

È quello che potrebbe essere successo nel week end del 27 e 28 aprile a diversi account Instagram a causa di un bug, ovvero un errore tecnico, che ha eliminato temporaneamente milioni di follower da diversi account. Come spiegato dal capo di Instagram Adam Mosseri, si è trattato di un bug momentaneo che non ha eliminato davvero i follower, ma ne ha semplicemente falsato il conteggio. Ora, l'errore dovrebbe essere stato risolto, e nei profili degli influencer malcapitati tutto dovrebbe essere tornato al proprio posto.

Cosa è successo agli account di Instagram

Chi non ha un seguito da milioni di follower probabilmente non si è accorto di nulla, ma il bug che ha interessato il social in questi giorni ha regalato sicuramente una brutta sorpresa a chi come Tank Sinatra, attore comico e star dei meme su Instagram, ha pensato di aver perso oltre cinque milioni di follower. Certo, il calo è stato così esagerato da sembrare irrealistico anche allo stesso influencer. Tank infatti ci ha scherzato su in un post su Threads, l'app satellite di Instagram lanciata da Meta per fare concorrenza a X (fu Twitter) con risultati deludenti, almeno finora. "Beh, è stato divertente finché è durato. Torno alla vendita di recinzioni e tavoli da attesa, immagino!", ha scritto l'attore comico, pubblicando uno screen dei suoi dati Instagram che mostrano l'enorme calo di follower.

Leggi anche Cosa c’è di vero nella storia dei 12 milioni di follower falsi di Chiara Ferragni

La spiegazione di Instagram

A quello stesso post di Tank ha risposto il capo di Instagram in persona, Adam Mosseri, che si è scusato, spiegando che il problema "dovrebbe essere risolto ora", e ha poi aggiunto rivolgendosi direttamente all'influencer: "Per favore, fammi sapere se stai vedendo qualcosa di diverso".

Il sito specializzato SocialMediaToday ha chiesto a Mosseri un commento sulle cause del bug che colpito la piattaforma. Stando alla sua spiegazione, si è trattato di un errore tecnico che ha causato in alcuni account un falso conteggio del numero di follower. Ma niente di irrisolvibile: il bug non ha cancellato davvero i follower, e una volta sistemato questo problema – cosa che i tecnici del social avrebbero già fatto con successo – anche il numero di follower visualizzato dovrebbe andare a posto.