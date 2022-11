Twitter si riempie di Elon Musk: Anonymous scatena una guerra dei cloni contro il nuovo Ceo Tra le nuove regole in vigore sulla piattaforma c’è anche il divieto di impersonificare altri utenti, a partire dall’attuale Ceo.

A cura di Valerio Berra

La prima vittima è stata Kathy Griffin, attrice statunitense che vanta una partecipazione in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Griffin aveva deciso di cambiare il nome del suo profilo, corredato da spunta blu, ribattenzzandolo con "Elon Musk". Un affronto, visto che tra le nuove regole di Twitter c’è anche quella che non si possono creare profili che impersonano altri utenti, tranne nei casi in cui è specificato che si tratta di una parodia. Un affronto che è stato punito con il ban dell’account.

Dopo la missione kamikaze di Griffin ora altri account stanno seguendo le sue orme. La campagna è stata rilanciata anche dal collettivo hacker Anonymous. L’account @YourAnonNews, uno dei più seguiti della rete di hacker, ha pubblicato un tweet in cui dice: “Tutti dovrebbero cambiare il proprio nome su Twitter in Elon Musk in modo che tutti vengano sospesi contemporaneamente”.

L’account è seguito da otto milioni di follower e tra i commenti a questo tweet si possono trovare centinaia di risposte con account che hanno seguito questa direttiva. Alcuni scelgono l’attacco frontale chiamandosi direttamente Elon Musk, altri scelgono un approccio più ironico e presentano varianti di natura diversa. Contiamo un Elong Musq, un Elon Musky, diversi Elon Musk con foto profilo che corrispondono alla stessa di quello originale e anche un Elon Smuck. E in questa campagna c’è qualcuno che osa rischiare anche un account verificato.

Leggi anche Per Musk la bassa natalità è un rischio per la civiltà peggiore della crisi climatica, ma non è vero

Elon Musk: “Non ci sarà nessun avviso prima del ban”

Lo stesso Elon Musk è intervenuto a chiarire come funzionano le nuove policy: “In precedenza abbiamo emesso un avviso prima della sospensione, ma ora che stiamo implementando i nostri sistemi di verifica per l’identità, non ci sarà alcun avviso. Questa poi sarà una condizione fondamentale per iscriversi a Twitter Blue”. Anche per gli account già verificati sarà un problema cambiare il nome dell’account: “Qualsiasi modifica del nome causerà la perdita temporanea del segno di spunta verificato”.