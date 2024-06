video suggerito

Tre ingegneri hanno costruito una vera spada laser, ma sconsigliano di imitarli: come funziona Un'arma jedi estraibile realizzata con luci LED e un bastone da mago è stato realizzato da tre giovani ingegneri che adesso vendono il progetto online. Ma secondo gli stessi creatori la realizzazione potrebbe essere rischiosa per le persone inesperte.

A cura di Velia Alvich

Il sogno di molti bambini e altrettanti adulti: essere un cavaliere jedi, vivere nell'universo parallelo di Star Wars e possedere una spada laser. Se è difficile realizzare i primi due, sul terzo si può trovare un compromesso. Da diversi anni aziende che producono giocattoli e appassionati con abilità manuali si sono cimentati nella realizzazione di lightsaber (il nome inglese dell'arma) simili a quelle che abbiamo visto nella famosa serie cinematografica lanciata da George Lucas.

Non tutti i design, però, rispettano le aspettative. Ed escludendo le versioni giocattolo che si ritraggono come una bambola matrioska (con un evidente difetto estetico), nessun modello fino a ora può vantare una lama estraibile. O almeno, fin quando un gruppo di giovani ingegneri non ha trovato una soluzione.

Come è stata realizzata una vera spada laser

Non è una grande azienda ad avere creato il prototipo della prima lightsaber estraibile, ma tre giovani ingegneri uniti nel progetto, chiamato HeroTech, di realizzare oggetti fantascientifici. Non solo un gadget per sparare ragnatele come Spiderman o uno schermo olografico come quello che si vede in Ironman, ma anche l'arma per eccellenza quando si pensa a Star Wars.

L'obiettivo dei tre ingegneri era quello di creare "una spada che si estende e ritrae interamente in un'elsa compatta e proporzionata, con una lama e dei suoni realistici". Facile a dirsi, ma non a farsi. Alla fine del lungo processo di design, caratterizzato da numerosi tentativi ed errori, la spada laser ha visto (letteralmente) la luce: una striscia di led lunga quasi un metro che viene spinta fuori dall'elsa grazie a un bastone da mago. Il lungo processo per progettare e realizzare la lama è stato descritto in un video pubblicato su YouTube. Chi vuole realizzare una lightsaber in casa, invece, può acquistare il progetto nel sito di HeroTech. Un solo problema: gli stessi giovani ingegneri hanno consigliato di non comprare il progetto, perché troppo rischioso per le persone non esperte.

Perché è pericoloso costruire una lightsaber come quella di Star Wars a casa

"Attenzione: questa lightsaber è un prototipo ed è potenzialmente pericolosa da fare a casa". Con questo avviso, i tre giovani inventori hanno messo le mani avanti. "In questo momento non posso consigliare a nessuno senza esperienza ingegneristica e con il desiderio di risolvere problemi per ore e ore".

Non stupisce che i creatori della spada laser estraibile abbiano deciso di avvisare dei rischi che le persone corrono nel realizzare il progetto. Secondo un utente, la batteria usata per creare la spada laser (e di solito utilizzata per alimentare i droni) è molto pericolosa. Ma anche i LED da 12 volt che gli ingegneri hanno installato per simulare costituiscono un rischio: a un certo punto del video si nota che la striscia di luci, che viene arrotolata intorno a un cilindro quando la spada è "chiusa", è riuscita a sciogliere la plastica con cui entrava in contatto. Un pericolo, quindi, anche per gli esseri umani, che rischiano di bruciarsi al contatto con i LED. Un rischio minore, comunque, rispetto a un altro modello "estraibile" che due anni fa ha vinto il Guinnes World Record: in quel caso, la lightsaber si accendeva non grazie alle luci al LED ma grazie al plasma. Così potente che può sciogliere anche il metallo.